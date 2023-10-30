قمة التعاون - آسيان تدشن عهداً جديداً

على وقع المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة عقدت في الرياض مؤخراً لأول مرة قمة جمعت قادة دول مجلس التعاون الست ونظرائهم من قادة رابطة آسيان العشرة، بهدف رفع مستوى التعاون بين الكتلتين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.

والمعروف أن دول مجلس التعاون تبنت منذ عقدين سياسة التوجه شرقاً، وهذا أسفر عن إقامة بعض الشراكات الاستراتيجية مع عمالقة آسيا كالصين والهند، ولكن ظلت العلاقات بين كتلتي التعاون وآسيان دون المستوى رغم الفرص الكثيرة المتاحة للشراكة والتعاون.

ويذكر أن أول اتصال رسمي بين الكتلتين كان في 1990، لكن أول اجتماع وزاري بينهما لم يعقد إلا في 2009، حيث تم فيه تبني رؤية مشتركة بشأن التجارة وإطلاق وعود وتمنيات كثيرة لم تسفر عن شيء.

ويكفي أن نعلم، في هذا السياق، أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الجانبين لئن كان ضخماً في حدود 110 مليارات دولار، إلا أنه في التفاصيل نجد أن الواردات الخليجية من دول آسيان شكلت فقط نسبة 6 % من إجمالي ما تستورده دول التعاون في الفترة ما بين عامي 2016 و2020 مثلاً، على الرغم من أن صادرات دول التعاون إلى دول آسيان، والمشتملة تحديداً على النفط الخام والبتروكيماويات، آخذة في الارتفاع، حتى صارت دول التعاون رابع أكبر شريك تجاري لآسيان من بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

ومن جانب آخر، نجد أن التعاون الاقتصادي بين الكتلتين أثمر حتى الآن عن قيام شركات في دول التعاون بالاستثمار في مصافي نفطية ومرافق بتروكيماوية في بعض أقطار آسيان مع استثمارات محدودة في قطاعات الأغذية والزراعة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

وعليه فإن قمة الرياض جاءت لتصلح خللاً وتفتح آفاقاً جديدة من التعاون، وتنشط روابط التعاون بين التكتلين، خصوصاً في هذه الحقبة التي تشهد تطورات كثيرة مثل: تسارع خطط التنويع الاقتصادي في المنطقتين، والتوقيع على إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط، وأوروبا الذي يبشر بفرص تجارية جديدة، ويعزز خطوط أنابيب موارد الطاقة، ويحسن الاتصال الرقمي، وإطلاق مشروع تواصل 2025 من قبل آسيان الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والشمولية والمجتمعية داخل آسيان وخارجها، وتمثيل عضوين من أعضاء مجلس التعاون (السعودية والإمارات) في المنتديات الاقتصادية الدولية (مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي ومجموعة البريكس).

هذا ناهيك عن تعمق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة اللتين تعتبران من أكبر الشركاء التجاريين لدول المنظومتين.

صحيح أن وزراء خارجية الكتلتين يجتمعون سنوياً منذ 2009، إلا أن الصحيح أيضاً هو أن فكرة عقد قمم كل عامين لقادة الجانبين يعني ارتباطاً أقوى بين تكتلين تزداد مكانتهما الاقتصادية يوماً بعد يوم، الأمر الذي يتيح شراكات وروابط ثنائية أو جماعيا تتجاوز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري في قطاعات النفط والبتروكيماويات والأغذية والزراعة والضيافة والدواء إلى التعاون في مجالات الأمن والدبلوماسية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والصناديق السيادية.

كما وأن أقطار آسيان ــ مثلها مثل أقطار آسيا الكبرى ــ ملتزمة بأمن الخليج واستقراره لأن في ذلك مصلحة مباشرة لها لجهة ضمان شحنات وإمدادات الطاقة، وبالتالي فبإمكان الجانب الخليجي أن يستفيد من قدراتها الدفاعية المعتبرة، ولاسيما البحرية منها.

إن تسارع عملية التنويع الاقتصادي في المنطقتين سوف يؤدي إلى نمو التجارة البينية التي تم بالفعل وضع لبناته الأساسية من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين بعض الدول في الكتلتين، لكن يظل الهدف الأسمى هو إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وهو هدف قد يكون صعب التحقيق لأسباب كثيرة، خصوصاً وأن محاولات كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والصين للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون اصطدمت بعقبات.

ومن هنا عمدت بعض دول التعاون إلى الدخول في اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع عدد من دول آسيان مثلما فعلت الإمارات مع إندونيسيا وكمبوديا وفيتنام، وقطر مع سنغافورة مثلا (قبل أن تنضم بقية دول التعاون إليها).