ولي الدين أسعد.. رائد الابتعاث ومؤسس أول مدرسة سعودية بمصر

يدين الكثير من رجالات السعودية، ممن ابتعثوا إلى مصر في ثلاثينات وأربعينات وخمسينات القرن العشرين، بالفضل والعرفان لشخصية رائدة أشرفت على تعليمهم، وتابعت تحصيلهم، وذللت العقبات من طريقهم إلى أن تخرجوا في جامعاتهم وعادوا إلى وطنهم.

حديثنا هنا، الذي نعتمد في الكثير من جوانبه على ما نشره محمد بن عبدالله السيف في العدد رقم 551 من ((المجلة العربية))، هو عن ((ولي الدين أسعد))، الذي يعدّ من رواد البعثات التعليمية السعودية الأوائل ومن الذين كانت لهم بصمات لا تنسى على حياة العديد من الطلبة السعوديين المبتعثين إلى الجامعات المصرية ممن صار لهم شأن رفيع فيما بعد في مختلف أجهزة الدولة السعودية، بل هو من أوائل من أداروا الملحقيات التعليمية والثقافية السعودية في الخارج.

ولد ((ولي الدين بن علي بن أحمد أسعد)) في حي الساحة القريب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة سنة 1903م، ابنا لأسرة رفيعة النسب من العلماء الأجلاء الذين مارسوا التدريس والإفتاء والإمامة والخطابة على مدى عقود من الزمن، ومنهم جده أحمد أسعد المولود بالمدينة سنة 1829، والذي تولى رئاسة الأئمة والخطباء في الحرم النبوي، وكان من الشخصيات رفيعة المقام في مجتمع المدينة المنورة.

وعند البحث عن نسب آل أسعد، نجد أنهم فرع هاشمي من العترة النبوية الشريفة من ذرية الإمام الحسين سبط الرسول (ص)، وأن جذورهم تعود إلى الوجيه عبدالله المدني، الذي عاش بالمدينة في القرن الخامس الهجري وكان أول من سكنها من السادة الرفاعية القرشيين.

أما جد آل أسعد الأكبر فهو الفقيه العلامة أسعد ابن أبي بكر الأُسْكـُداري (1057 ــ 1116 للهجرة) مفتي الأحناف في زمنه، والذي ولد بالمدينة بعد أن انتقل والده إليها للاستقرار، علماً أنه تلقى العلم على يد والده وعلى يد قاضي المدينة مكي أفندي، واستزاد علماً ومعرفة بالطواف على مصر وبلاد الشام، قبل أن يشتغل بتدريس الفقه والأحكام الشرعية في المسجد النبوي لمدة تجاوزت الأربعين عاماً.

وبالعودة إلى سيرة ولي الدين أسعد المتوفى سنة 1970، نجد أنه درس في كتاتيب المدينة المنورة التقليدية وحلقات المسجد النبوي.

وفي فترة لاحقة التحق بالمدرسة الرشدية (مدرسة أسسها الأتراك العثمانيون بالمدينة عام 1885م)، حيث تلقى علومه على يد عدد من العلماء ممن كانت مدينة الرسول تفاخر بهم من أمثال محمد الطيب الأنصاري وماجد بري ومحمد العـمري وماجد عشقي وغيرهم.

وفي عام 1928م كان صاحبنا ضمن 14 طالباً من طلبة البعثة التعليمية الأولى التي قررت مديرية المعارف العامة بمكة المكرمة إرسالها إلى مصر للدراسة في كليات القاهرة من أجل التخصص في التربية والعلوم الشرعية والزراعة والطب.

وكان من نصيب أسعد الالتحاق بكلية دار العلوم التي واصل دراسته فيها على نفقة أسرته، بعد أن تم إلغاء البعثة التعليمية بسبب الظروف المالية الصعبة التي عانت منها بلدان كثيرة في تلك الحقبة المضطربة. وهكذا تخرج الرجل من كلية دار العلوم في مطلع ثلاثينات القرن العشرين، فصار من ((الدرعميين)) (أي الدار علوميين)، وهي صفة تطلق على خريجي هذه الكلية لتمييزهم عن غيرهم.

ومما يذكر عن أسعد أنه كان منذ يفاعته في المدينة المنورة شغوفاً بالقراءة الحرة والاطلاع، وعاشقاً للأدب والثقافة.

وحينما انتقل للدراسة في مصر واصل هذا التوجه، بدليل قيامه مع ثلة من زملائه المبتعثين بتأسيس ما عــرف بـ ((ندوة الأدب العربي))، وهي جماعة أدبية وجدت التشجيع والدعم في تلك الفترة من أدباء وشعراء مصريين كبار في مقدمتهم أمير الشعراء أحمد شوقي وشيخ العروبة أحمد زكي باشا، ثم بدليل استثمار وجوده بمصر في زيارة أدبائها وشعرائها ومفكريها للتعرف عليهم والاستفادة منهم، وأيضاً لتعريفهم بمظاهر الحركة الثقافية والأدبية والصحافية في البلاد السعودية.

إلى ذلك، قام أسعد مع بعض زملائه بالمساهمة والمشاركة في تأسيس ((جمعية الهداية الإسلامية)) التي ترأسها شيخ الأزهر في الفترة من 1952 إلى 1954 العلامة محمد الخضر حسين (1876 ــ 1958).

كتب محمد السيف عن العوامل التي لعبت دوراً في تشكيل شخصية أسعد فقال: ((ولا شك أن للأحداث التي شهدتها المدينة المنورة في طفولته وفي ريعان شبابه، والتحولات التي كان يمر بها العالم العربي، ودراسته في القاهرة، كان لها جميعاً دور كبير في تشكيل شخصيته وتكوين وعيه الثقافي والفكري، مما انعكس تالياً على حماسته الوطنية وتفانيه في خدمة بلاده)).

بعد عودته من مصر إلى الحجاز، تم توظيفه مفتشاً تعليمياً بمديرية المعارف بمكة. وفي هذه المرحلة تعرف، من خلال عمله، على مديره محمد طاهر بن مسعود الدباغ (1897 ــ 1959)، وهو من رجالات التربية والإدارة والسياسة الأوائل في الحجاز، والشخصية الوحيدة الذي تجرأت فخاطبت الشريف حسين بن علي، باسم أهل الحل والعقد في الحجاز، طالبة منه التنحي عن الحكم لصالح ولي عهده الشريف علي.

وكان الدباغ قد عين في عام 1935 مديراً لمديرية المعارف في مكة بأمر من الملك عبد العزيز، بعد أن عاد إلى وطنه من منفاه الاختياري استجابة لنداء الملك إلى كل رموز العهد الهاشمي المهاجرين بالعودة للنهوض بوطنهم.

والمعروف أن فترة الدباغ في قيادة مديرية المعارف بمكة تميزت بنشر التعليم على نطاق واسع وتعديل المناهج الدراسية وتطويرها واستئناف إرسال البعثات التعليمية إلى مصر من بعد انقطاع. وهكذا حينما أراد الدباغ إيفاد البعثة الدراسية السعودية الثانية سنة 1936 لم يجد أفضل من ولي الدين أسعد ليسند إليه مهمة مرافقة البعثة والإشراف على شؤون طلبتها، نظراً لما وجده فيه من صدق وأمانة وإخلاص وجلد على العمل.

في القاهرة، وعلى مدى عقدين من الزمن، عمل أسعد مراقباً عاماً للبعثات التعليمية السعودية، باذلاً جهداً كبيراً في رعاية مواطنيه المبتعثين، وساهراً على راحتهم، ومتابعاً تحصيلهم، ومنظماً لشؤون ولوائح الابتعاث.

وفي الوقت نفسه كان يخدم مديرية المعارف السعودية لجهة تلبية كل احتياجاتها المتنامية مع توسيع رقعة انتشار المدارس في مختلف أرجاء البلاد السعودية. وفي هذا السياق كتبت ابنته ((ثريا ولي الدين أسعد)) في كتابها الموسوم ((تاريخ باق وأثر ممتد)) ما مفاده أن والدها كان يقوم، إلى جانب مهمته الأساسية، بأعمال أخرى مثل اختيار المدرسين المنتدبين للتدريس في السعودية، وتلبية الطلبات الواردة والخاصة بالكتب والمقررات والأدوات العلمية والقرطاسية.

لقد كان أسعد، في الكثير من الأحيان، يتخطى الرسميات والشكليات في تقديم خدمات شخصية لطلبة البعثات السعودية، ليست بالضرورة من صميم عمله، وذلك شعوراً منه بواجبه نحوهم في مجتمع جديد لم يألفوا بعد تقاليده وصرعاته.

من ذلك ما رواه الوزير والمستشار الراحل الدكتور عبد العزيز الخويطر في كتابه ((وسم على أديم الزمن)) من أنه زمن دراسته في القاهرة في الخمسينات مبتعثاً من الدولة اضطر للاستعانة بمدير البعثة ولي الدين أسعد لحل مشكلة توفير ملابس إفرنجية له ولزميله صالح الجهيمان كي يرتديانها في الجامعة، وذلك لضيق الوقت الحائل دون تفصيل ملابس بالمقاسات والألوان المناسبة، فأمر أسعد أحد موظفيه بمرافقتهما إلى شركة مصر للنسيج واختيار ما يناسبهما من بدلات جاهزة من مختلف الألوان والأشكال والقياسات.

ومما لا شك فيه أن جهود أسعد هذه كانت محل تقدير واستحسان رؤسائه، ولم تغب عن أنظار المسؤولين السعوديين، وهو ما تجلى في ترقيته إلى منصب معتمد المعارف السعودية بالقاهرة، ومع تضاعف أعداد الطلبة السعوديين كل عام، وعدم قدرة جامعة فؤاد الأول بالقاهرة على استيعابهم، تم إرسال بعضهم إلى جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، وكان لأسعد دور في تأسيس ملحقية تعليمية سعودية بالإسكندرية ومتابعة نشاطها ودعمها بالخبرة والمشورة.

وبحكم منصبه، كلفته بلاده بتمثيل مديرية المعارف السعودية في اللجنة الثقافية بالجامعة العربية مع خير الدين الزركلي وعبد الرحمن البسام، حيث ساهم بعلمه وخبرته في إصدار التوصيات والقرارات الخاصة ببرامج التعليم في الدول العربية.

كما مثل بلاده في المؤتمرات العلمية التي عقدت في سوريا والعراق ومصر، وشارك في مؤتمر وزراء المعارف العرب الذي عقد في القاهرة عام 1951 برفقة مدير المعارف العام، الشيخ محمد بن مانع وعبدالله عبد الجبار.

أشرف أسعد إبان توليه منصبه التربوي والثقافي في مصر على تخريج أسماء مبتعثين معروفين ممن تسنموا أعباء مناصب رفيعة في الدولة وفي القطاع الخاص من أمثال: عبدالله الطريقي (وزير النفط) وحسن نصيف (وزير الصحة) وعبدالله محمد الدباغ (وزير الزراعة) وعبدالله الملحوق (السفير ورائد الصحافة) وعبدالله عريف (من رواد الصحافة) وعبدالله عبد الجبار (أديب وناقد وتربوي) وإبراهيم السويل (وزير الخارجية) وأحمد عبد الغفور عطار (أديب وشاعر)، وحمد الجاسر (علامة ومؤرخ) ومحسن باروم (أديب وتربوي ودبلوماسي) وعبد العزيز الخويطر (مستشار ووزير المعارف) وحامد دمنهوري (روائي وأديب وشاعر) ومحمد فدا (تربوي) وعبدالله الخيال (سفير) وعبد العزيز المعمر (سفير) وأحمد صلاح جمجوم (وزير التجارة) وحامد محمد هرساني (وزير الصحة).

وكانت آخر دفعة طلابية أشرف عليها هي تلك التي تخرجت مع حدوث التغيير السياسي في مصر في 23 يوليو 1952، وكانت تضم كلاً من: ناصر المنقور (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والسفير في عدد من الممالك) وعبد الوهاب عبد الواسع (وكيل وزارة المعارف) وأحمد زكي يماني (وزير النفط والثروة المعدنية) وإبراهيم العنقري (وزير الإعلام ووزير الشئون البلدية والقروية) وعبد الرحمن أبا الخيل (السفير ووزير العمل والشؤون الاجتماعية) وعبد الرحمن المنصور (وكيل وزارة العمل) وحسن المشاري (وزير الزراعة والمياه) ومحمد عبد الرحمن الفريح (الناقد والشاعر والملحق الثقافي لدى سوريا ولبنان)، وغيرهم.

في أواخر عام 1953 بويع الأمير سعود بن عبد العزيز ملكاً على البلاد السعودية خلفاً لوالده الملك المؤسس، فسارع إلى تشكيل مجلس الوزراء وتأسيس عدد من الوزارات الجديدة كان من بينها وزارة المعارف التي عـهد بحقيبتها إلى الأمير فهد بن عبد العزيز (الملك لاحقاً).

أراد الأخير وقتها الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية لتطوير أعمال وزارته الوليدة، فتوجهت أنظاره نحو ولي الدين أسعد، غير أن أسعد رأى أنه قدم كل ما لديه ولم يعد قادراً على تقديم المزيد، بل كان قد رتب أوضاعه حينذاك للبقاء في القاهرة إلى جانب بناته وأبنائه الدارسين في مصر، وبدء مشروعه التربوي الخاص، خصوصاً وأن عودته إلى السعودية كانت تعني انقطاع بناته عن الدراسة بسبب عدم وجود مدارس للبنات في المملكة في تلك الفترة.

وهكذا بقي أسعد في القاهرة التي دشن بها مشروعاً تربوياً رائداً تمثل في إنشاء ((مدارس منيل الروضة الخاصة))، وذلك من أجل تلبية رغبات واحتياجات أبناء وبنات السعوديين المقيمين في القاهرة.

ولتحقيق هذا الهدف على أكمل وجه حرص على أن تتضمن مدرسته على قسم داخلي بالمراحل الدراسية الأربع (الحضانة والابتدائي والمتوسط والثانوي)، واختار لها مشرفاً صحياً من عائلته ونخبة من المعلمين والمعلمات الأكفاء، وهيأ لها بيئة تربوية نموذجية مع إيلاء اهتمام خاص بغرس الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة والانتماء الوطني في نفوس طلبتها.

وبهذا العمل قدم أسعد خدمة جليلة للعائلات السعودية التي توافدت على مصر في الخمسينات للإقامة أو العمل، خصوصاً وأن مشروعه هذا كان ذا صبغة وطنية.

وفي هذا السياق ســجل عن أحد طلاب المدرسة وهو عبد الوهاب الزغيبي (ابن السفير السعودي الأسبق في القاهرة محمد المرشد الزغيبي) قوله: ((لم تكن المدرسة عملاً تجارياً، بل كان هدفها تربوياً))، كما ســجل عن الشاعرة والأديبة السعودية ((البتول محمد طاهر الدباغ))، التي درست بمدرسة منيل الروضة قولها: ((كنا نعيش في مصر مجتمعاً مختلفاً، لكن عندما نذهب للمدرسة نشعر أننا انتقلنا إلى مجتمعنا السعودي الصغير، فلا نشعر بالغربة)).