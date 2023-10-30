بين البقاء والرحيل

في الحياة قد تتعرف على أناس كثر، تتفاوت مستوياتهم ودرجاتهم بين شخص وآخر، فهناك من أبدع في التعامل، وأثبتت المواقف أنه مميز..

وسيكون لك عوناً في أسوأ الظروف، وأكثرها شدة، وهناك من خيّب الظن، ولم يضع لك الأعذار في محنتك، بل تخلى عنك لأسباب واهية وغير منطقية، السؤال المهم: هل بإمكانك معرفة الفرق بين أصحاب القدر العالي الذين لهم مواقف تذكر وأصحاب القدر المتدني الذين أعطيتهم أكثر مما يستحقون فظلمت نفسك؟

((إذا وضعت أحداً فوق قدره فتوقع منه أن يضعك دون قدرك)).

يقول أحدهم: إنه في يوم من الأيام جاءه أحد الأشخاص، ولم تكن علاقته معه قوية، ولا حتى تجمعهم صداقة وعشرة، ولكنه كان يراه فقط شخصاً لطيفاً وراقياً لا أكثر، المهم أن هذا الرجل طلب منه المساعدة المالية، التي لم تكن قابلة للاسترداد، هي مجرد مساعدة كما أخبره، ولقد تفاجأ الرجل من هذا الطلب، لأنه بالفعل لم يكن يمتلك المبلغ في ذاك الوقت.

لذا اعتذر منه، ووعده أن يساعده من خلال بعض الأشخاص، ونجح في ذلك، ولكن بعد يومين يفقد الشخص التواصل مع ذلك الرجل اللطيف، لأنه باختصار قام بحظره، وحذفه من جميع البرامج، التي كان يتواصل من خلالها معه. فعلاً، الشخص الذي ينوي الرحيل ومغادرة حياتك سيصنع من ثقب الباب مخرجاً له، وسيلغي ويتجاهل جميع حسناتك ومواقفك النبيلة، ويتمسك بالموقف السيئ في نظره ليرحل.

اليوم كم شخصاً سيبتعد عنك بمجرد خسارتك للصحة أو المال أو بسبب سقوط جسر مجدك؟ هل تظن أنه بعد هذا السقوط ستجد المخلصين، الذين وعدوك بالبقاء أم أنك ستقع في الهاوية تصارع الألم وحيداً. حاول دائماً أن تميز معدن الأشخاص جيداً، لا ترفع من قدر من لا يستحق أكثر من اللازم، ولا تنزل من قدر من يستحق الأفضل.