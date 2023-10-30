((إذا كان الكلام من فضة.. فالسكوت من ذهب)).. حكمة تعودنا الاستماع إليها في يومياتنا، وتطل برأسها كلما زاد الضجيج حولنا، عندما نكون حينها بحاجة إلى بعض الهدوء والصمت.

حيث يكون له مزايا عدة نفقدها بالكلام، فـ((الصمت هيبة من غير سلطان، وفيه ستر للعيوب))، لكن في بعض الأحيان تنقلب القاعدة، ويصبح حينها الكلام من ذهب، ونكون بحاجته لتقريب وجهات النظر والمساعدة في حل المشكلات، والإصلاح بين المتخاصمين، وزيادة الألفة، حيث يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ((لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)).

وللكلام أنواع، فبعضه خير وبعضه يحمل بين ثناياه الشر وآخر يتحول في لحظة إلى مجرد لغو، فالأول ينفعك في الآخرة ويرفع من ميزان حسناتك، بينما الثاني فيه ضرر لك ولغيرك، وأما الثالث فلا يضر ولا ينفع، فإن كنت تبحث لك عن مكان في القلوب تمسك بالأول واترك الثاني وابتعد عن الثالث، وفي هذا خير لك.

حيث يمكنك ذلك من صنع العلاقات الناجحة، واستثمار لسانك في إفشاء السلام على كل من تراه، وفي مواساة القلوب، وتقدير جهود الآخرين، والتعبير عن المحبة وتوجيه الشكر إلى كل من يساعدك، استثمره في شكر نعم الله عليك، وفي تشجيع محيطك الاجتماعي بدءاً من أسرتك ووصولاً إلى زملاء العمل.

أطلق لسانك واترك الصمت جانباً، فرب كلمة طيبة تنطقها تكسب بها علاقة حسنة، تتلمس أثرها لاحقاً، وتذكر دائماً أن كلماتك هي رصيدك عند الآخرين، فحاول جاهداً أن تحافظ عليه عالياً، واعلم تماماً أن الكلمة قد تصل القلوب ببعضها، وقد تتحول إلى سيف يقطع حبل العلاقات عن بعضه.

صوتك جميل وثمين في الوقت نفسه، أطلق له العنان لتعليم الآخرين بعلمك وتزويدهم بمعرفتك ومهاراتك وخبراتك القيمة والتي قد تصبح بوصلة تدل الناس على أقصر الطرق للنجاح.

مسار:

استثمر صوتك وكلماتك الجميلة في بناء العلاقات الإنسانية.