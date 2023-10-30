كيف تفضل شكل كتابك؟

تدخل صديقتي إلى غرفة في منزلي تحتل فيها المكتبة المساحة الأكبر، تنقل عينيها بين عناوين الكتب جيئة وذهاباً وتسألني: هل قرأت كل هذه الكتب؟ أتذكر أنه السؤال الأول الذي يطرحه كل من تقع عيناه على مكتبة أي منا، فأبتسم وأقول لها: لا يمكنني ادعاء ذلك، لكنني أستطيع أن أؤكد أنني فتحت معظمها وتصفحت بضع صفحات من كتب لم أتم قراءتها، لكنني أفخر بأنني أعرف موضوعاتها، وبأن جميعها نسخ قانونية، ليست مزورة!

ويسألني صحفي عن رأيي في موضوع النشر الإلكتروني؟ باعتبار الكتاب الإلكتروني خياراً أفضل للقارئ وأرخص كلفة للناشر كما يقول! فإذا كانت الحسابات تؤكد انخفاض كلفة الكتاب الورقي، فمن ذا الذي يؤكد أنه الخيار الأفضل للقارئ؟ إن القراءة سلوك فردي وديمقراطي بالدرجة الأولى، والكتاب الورقي وعاء معرفي أصيل، والقارئ وحده من يحدد شكل وعائه إذا كان يريده ورقياً أو إلكترونياً أو مسموعاً، إضافة لمقدرته وظروفه المادية، ومدى توافر الكتاب بين يديه!

إن عبارات من نوع انتشار التقنية وتفضيل الأجيال الحديثة لها وسطوتها و.. إلخ، ليست سوى عبارات إنشائية جاهزة لم يتم اختبار مدى صلابتها ومصداقيتها إحصائياً ورقمياً، ففي صحافتنا العربية يمكنك قراءة موضوعات بلا حصر حول الكتب والقراءة، إلا أنها موضوعات مكررة ومسترسلة، فلا أرقام ولا إحصاءات ولا دراسات تعزز استنتاجاتنا وقراراتنا رغم نظرتنا وتوجهاتنا الجادة نحو القراءة!

إن معظم القراء الذين يذهبون إلى معارض الكتب حول العالم، وإلى المكتبات، لا يزالون يفضلون شراء الكتب الورقية، ويحرصون على اقتنائها، ليس بسبب تلك الاعتبارات الرومانسية (الذكريات ورائحة الورق.. إلخ) لكن لأن ملكية الكتاب واقتنائه ووجوده في مكتبتي أو في حقيبتي وبين يدي لا تشبه قراءته عن طريق جهاز الهاتف، إذا فرغت بطاريته اختفى ذلك الكتاب في غمضة عين، هذا الكتاب الإلكتروني الذي لا وجود حقيقياً له، لا يمكنني الادعاء بأنه يخصني ويمكنني التصرف فيه أو الكتابة على هامشه أو التخطيط تحت كلماته، أو إهدائه لصديق أو إعارته له أو الاحتفاظ به إلى الأبد!.