انقلبت الصورة

تلاشى زخم التعاطف مع حكومة نتنياهو داخلياً وخارجياً، هي أيام قليلة تحركت خلالها حاملات الطائرات، ومدت الجسور الجوية لنقل الذخائر وأحدث الأسلحة، وانتهت زيارات المساندة، وتوقفت المظاهرات الرافضة لعملية 7 أكتوبر، وانقلبت الصورة، مع أول طائرة حربية هدمت الأبراج والبيوت حتى وصلت إلى المستشفيات.

كل الذين أصيبوا بالصدمة وتعاطفوا ليسوا من الحلفاء، ولا يؤيدون الاحتلال والقصف واستمرار المأساة الفلسطينية التي تقترب من دخول القرن الثاني، هم رفضوا قتل الأبرياء أو اختطافهم، وبعد أن شاهدوا ما يحدث في الأرض الصغيرة المكتظة بأكثر من مليوني إنسان لا علاقة لهم بالهجوم ومن قام به، كانت صدمتهم أكبر، ولم يستطيعوا أن يبرروا لأنفسهم ردة الفعل التي لا تراعي العهود والمواثيق الربانية والإنسانية.

في الداخل الإسرائيلي، أكثر الناس حنقاً على اندفاع اليمين هم أهالي المختطفين، فقد كانوا يعتقدون أن أبناءهم أولوية، فإذا بهم يكونون آخر همّ قادتهم، وتعددت أصوات المحتجين على تصرفاتهم، ولم يبق مع نتنياهو غير المتطرفين المتطلعين إلى السلطة وتنفيذ الأجندة الخاصة بهم، فهذه فرصة يحاولون استغلالها وسط ((الفورة)) العاطفية التي ظنوا أنها ستدوم!

وفي الخارج، كان التأييد الدولي لمشروع القرار العربي مؤشراً على الموقف الإنساني لما يحدث لغزة، ولم تجد إسرائيل والولايات المتحدة سوى 12 صوتاً تساندهما، مقابل 120 صوتاً، أما الممتنعون فأغلبهم كانوا يتبعون أمريكا وإسرائيل، ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا في هذه المرة إنسانيتهم، فاختاروا ((النأي بالنفس)) منعاً للإحراج ورفضاً للعقاب الجماعي، وفي الخارج أيضاً خرجت المسيرات الحاشدة في عواصم ((دول الفيتو)) وكبريات مدنها، من لندن إلى باريس ونيويورك، الكل يطالب بوقف ذلك الهجوم المنفلت والمخالف لمواثيق الأمم المتحدة، المنظمة التي لم يسلم أمينها العام من الشتم والتحقير من الدبلوماسية الإسرائيلية، فقط لأنه قال كلمة حق.