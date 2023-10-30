الاعتراف وحده لا يكفي

يجب أن نعترف بأن الوضع حساس وملتبس، وأن ما يحدث لسكان غزة إبادة جماعية خارجة عن كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية المتعارف عليها في أوضاع الحروب والسلم على حد سواء.

يجب أن نعترف بأن أغلب ضحايا ما يحدث هم من الذين لا يملكون قرار إعلان شن الهجمات والغارات ولا وقفها، ولا إطلاق الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة والقذائف الموجهة أو منعها.

يجب أن نعترف بأن قانون نيوتن الثالث للحركة، الذي يقول إن: ((لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه)) لا ينطبق على الحالة التي أمامنا، فرد الفعل هنا ليس مساوياً للفعل في المقدار، وليس معاكساً له في الاتجاه.

يجب أن نعترف بأن هذه الحرب مختلفة عن كل الحروب السابقة التي مرت على المنطقة، فالدول العربية التي كانت قائمة إبّان الحروب السابقة كانت أفضل حالاً من الدول الحالية التي أرهقتها ثورات ما أسماه البعض ((ربيعاً عربياً)) تيمناً بربيع براغ، الذي بدأ بالرغبة في الإصلاح وانتهى بالاجتياح، وإعادة تشيكوسلوفاكيا وربيعها الدافئ إلى حضن حلف وارسو البارد.

يجب أن نعترف بأن الذين يدغدغون عواطف الشعوب العربية المحبة لفلسطين وأهلها، ويلهبون مشاعرهم بالخطب الرنانة، ويدعونهم إلى الزحف المقدس إنما يستغلون الموقف ويستثيرون هذه العواطف ويركبون موجة البطولة، لينشروا في وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع خطبهم التي يطلقون خلالها السباب والشتائم، ويوزعون فيها شهادات الوطنية وصكوك الخيانة.

يجب أن نعترف بأنه لم ينقسم العرب في حرب من حروبهم السابقة كما هم منقسمون اليوم في هذه الحرب، لا أقصد بذلك الحكومات لأن مواقفها موحدة تقريباً، والاختلاف بينها رحمة، لأنه يخدم القضية بشكل من الأشكال في موقع هنا أو موقع هناك، وإنما أقصد الشعوب، وهذه طامة كبرى، خطرها أكبر من خطر الحرب نفسها، وضررها أكثر من ضرر كل ما جرى حتى الآن وما سيجري لاحقاً.

يجب أن نعترف بأن القضية الفلسطينية ليست وليدة السابع من أكتوبر وأحداثه، ولكنها تمتد حاضراً إلى أكثر من مئة عام، عندما أعطى من لا يملك وعداً بإقامة وطن في أرض فلسطين لمن لا يستحق، فأصبح هذا الوعد حلماً، وتمتد ماضياً إلى مئات الأعوام، ترويها أسفار الديانات التي ظهرت في هذه البقعة، وتاريخ الحروب والصراعات التي جرت بين الذين سكنوا أرضها والعابرين لها والداخلين إليها والخارجين منها.

يجب أن نعترف بأن وضعاً تتفاوض فيه دولة إقليمية غير عربية ذات طموحات توسعية نيابة عن فصيل فلسطيني، وتصبح فيه الناطق الرسمي باسم هذا الفصيل، ويكون قرار التصعيد والتهدئة فيه بيد هذه الدولة، هو وضع يدعو إلى إعادة النظر في كل تاريخ القضية، وفي واقعها الذي يعبّر اليوم عن موقعنا، نحن العرب، من القضية.

يجب أن نعترف بأن دخول هذه الدولة الإقليمية غير العربية على خط القضية، وسيطرتها على فصائل وميليشيات مسلحة، تسمي نفسها مقاومة، في عدد من الدول العربية، هما ثغرة كبرى في جدار الأمن القومي العربي، واختراق خطير لهذا الأمن، كلنا مسؤولون عنه، من شرق الوطن العربي إلى مغربه، لأننا انشغلنا بخلافاتنا وصراعاتنا وشؤوننا الداخلية، وتركنا القضية لمن استثمر كل هذا لصالحه، وخرق جدار الأمن العربي ليجعل لنفسه موطئ قدم بيننا، وتصبح له اليد الطولى في قضيتنا المركزية.

يجب أن نعترف بأن المستفيد الأكبر مما جرى ويجري سيكون هذه الدولة الإقليمية غير العربية التي ستخرج بأكبر المكاسب، وتدع للشعب الفلسطيني الخسائر والمباكي.

يجب أن نعترف بأننا أمة مشحونة من الداخل والخارج، أما شحننا من الداخل فليس له تبرير سوى قصور العقول وقصر النظر، وأما شحننا من الخارج فله تبريرات كثيرة ومنطقية ومعقولة، لكن المحزن هو أننا في مرحلةٍ العقلُ فيها غائبٌ والنفوس فيها مشحونة إلى درجة الانفجار المدمر، ولهذا تغيب الحقائق وتعمى البصائر وتنطلق الألسن بالسباب والشتائم حتى يتسع الخرق على الراقع.

ثمة حقائق كثيرة يضيق المجال عن ذكرها، يجب الاعتراف بها، لكن الاعتراف وحده لا يكفي في وقت المحن والأزمات والفتن.