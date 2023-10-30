‏خارطة طريق لتسريع الانتقال بقطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28،أن رئاسة المؤتمر تركز على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA)، أمس تقرير: ((زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية))،على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية .

يهدف التقرير إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسة اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة ويقدم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معالي الدكتور الجابر: ((إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة)).

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، (( نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030))،فيما قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: ((إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، بينما أكد ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 أن دور الإمارات في ((كوب 28))، يستند إلى تعزيز مرونة الاستثمارات الداعمة للطبيعة في الاستراتيجية الخاصة بالمناخ.