الاستدامة بأبوظبي.. قوة خضراء

تضع إمارة أبوظبي الأسس المتينة كمدينة تستشرف المستقبل، وتحظى ببيئة صحية وحيوية للأجيال القادمة، حيث تقود خططها العمل البيئي نحو الريادة والتميز، من خلال صناعة المستقبل، وإحداث التغيير، وربط الأفكار والأشخاص والأنشطة والشركاء كقاعدة للقيادة.

ومن خلال هذه النظرة تسعى هيئة البيئة في الامارة ، وبالتعاون مع شركائها، إلى خلق نظام إيكولوجي افتراضي لتاريخ بيئة أبوظبي، بما يتضمن دمجاً للعلوم الطبيعية، كعلوم النبات والمناخ والهيدرولوجيا والبيولوجيا وعلم الأحياء وعلم الحيوان، وربطها مع العلوم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والسياسية، وتقسيمها على مدى حقب تاريخية مدروسة.

كما تسعى الرؤية البيئية المئوية للتبني الناجح والطموح للأطر العالمية البيئية والمناخية، وإبراز أبوظبي كمختبر عالمي تحت تلك الأطر.

تعليم بيئي

وفي إطار قيادة المستقبل بيئياً، أشار محور الريادة البيئية إلى السعي الدؤوب لصناعة نموذج تنظيمي وتشريعي للمساعدات البيئية، يشمل العمل التطوعي البيئي، وتوفير الممارسات والسياسات والمشاركة العلمية والمعرفية مع المدن التي تفتقر لهذه النظم، والتعليم البيئي الخيري، وذلك لترك أثر إيجابي عالمي

ويستند محور القيادة والريادة البيئية في سياق متصل إلى استحداث الأنظمة والآليات والبرامج لقيادة التغيير المستمر، وتحقيق المرونة في الأنظمة البيئية المتبعة، والتحديد الفوري لأفضل المعايير والممارسات البيئية.