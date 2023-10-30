محاولة يونانية لتوصيل مساعدات غزة من البحر

أعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أمس، أنّ أثينا ((تبحث مع حلفائها)) الأمريكيين وفي الأمم المتحدة، إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة عن طريق البحر.

وقال ماريناكيس، إن ((اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين)) في غزة.

وقال ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل سمحت لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بدخول البلاد ((بناء على طلب دول أخرى للتعجيل بمغادرة الرعايا الأجانب لغزة)). في الأثناء، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في القاهرة أن ((منع وصول المساعدات الإنسانية)) إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل ((جريمة))، بعد زيارته معبر رفح حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وصرح خان للصحافة: ((يجب على إسرائيل أن تضمن، بلا تأخير، حصول المدنيين على الغذاء والدواء)). وقال: ((في رفح، رأيت شاحنات عالقة، مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأفواه الجائعة وجروحهم)).

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