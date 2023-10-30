الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالكشف عن ظروف وفاة موظف إغاثة

طالب سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن من الحوثيين الكشف سريعاً عن ظروف وفاة هشام الحكيمي مسؤول الأمن والسلامة في منظمة حماية الطفولة الذي فارق الحياة في سجن المخابرات.

وتوفي الحكيمي وهو مسؤول الأمن والسلامة في مكتب منظمة رعاية الأطفال الدولية ((سيف ذا شيلدرن))، باليمن، في سجن للحوثيين بصنعاء بعد 50 يوماً على اختطافه من شارع عام بالمدينة.

وذكر بيان مقتضب لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي ناقشوا بقلق عميق وفاة هشام الحكيمي، في سجن مخابرات الحوثيين بصنعاء، وطالبوا بتوضيح ظروف وفاته بشكل سريع وشامل.

وجدد السفراء دعوتهم الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة الذين مازالوا محتجزين لدى المخابرات وكذا 11 موظفاً في السفارة الأمريكية بصنعاء والمحتجزين منذ عامين.

وكانت الأمم المتحدة عبّرت عن صدمتها من خبر وفاة الحكيمي في المعتقل وطالبت بتحقيق مستقل في الحادثة وقالت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن الحادثة ودعت سلطات الحوثيين إلى تقديم معلومات كاملة وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاته.

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