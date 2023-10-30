توغل بري إسرائيلي لساعات في عمق غزة

توغل الجيش الإسرائيلي، أمس، بعمق ثلاثة كيلومترات في مدينة غزة واشتبك مع مقاتلين فلسطينيين لبضع ساعات قبل أن ينسحب.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة في شمال القطاع من الشرق والغرب أمس، بعد ثلاثة أيام من بدء هجوم بري.

وقال مقاتلون من حركة حماس، إنهم تصدوا لمحاولة توغل الدبابات الإسرائيلية من الشرق، وإن القتال انتقل إلى محيط القطاع. وقال سكان في غزة، إن إسرائيل نفذت عشرات الغارات الجوية، وأفاد البعض بسماع هدير دبابات تتقدم وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون، إن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفيات الشفاء والقدس والصداقة التركي بمدينة غزة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 117 ألفاً من المدنيين يحتمون إلى جانب آلاف المرضى والأطباء في مستشفيات الشمال.

وقالت السلطات الطبية في غزة، إن 8306 أشخاص بينهم 3457 من الأطفال و2136 امرأة، لقوا حتفهم من القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى 21048 مصاباً. وقال مسؤولون في غزة، إن القصف الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى عن الخدمة، فيما تم استهداف 25 سيارة إسعاف.

تحذيرات حقوقية

وأبدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، مخاوف جسيمة على حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في الهجوم البري الذي تشنه إسرائيل على غزة.

وجدّد المرصد، التأكيد على أن قوانين الحرب تلزم الجيش الإسرائيلي بحماية المدنيين وأولئك الذين لا يستطيعون الفرار من مناطق العمليات العسكرية، بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين. وشدد على أن القانون الدولي الإنساني، ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف.

بالمقابل، دوت صفارات الإنذار أمس، في القدس كما سمعت انفجارات عدة في المدينة، وأعقب الصفارات صوت خمسة انفجارات على الأقل.

فيديو رهائن

وفي خطوة أربكت المشهد السياسي في إسرائيل، بثت حركة حماس أمس، مقطع فيديو تظهر فيه ثلاث نساء قالت إنهن من الرهائن الذين تحتجزهم منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل، الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ((دعاية نفسية قاسية)).

وظهرت في الفيديو امرأة تطالب نتانياهو بالعمل على اتفاق لتبادل الأسرى مع الحركة، تفرج بموجبه الأخيرة عمن احتجزتهم في هجوم 7 أكتوبر. ويظهر المقطع ومدته 76 ثانية، سيدات ثلاث.

ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتانياهو بتحرير الرهائن. وقالت: ((نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش ولم يصل أحد)). وصرخت السيدة في نهاية المقطع ((حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن)). وفي رد فعل على الفيديو، اعتبره نتانياهو بأنه ((دعاية نفسية قاسية)) من قبل ((حماس)).

وقال في بيان: ((أتوجه إلى يلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت، اللاتي اختطفتهن حماس التي ترتكب جرائم حرب، أعانقكن، قلوبنا معكن ومع المختطفين الآخرين)). في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أمس، تحرير جندية من أسر ((حماس)) خلال العمليه البرية. وقال الجيش، إن مسلحي حماس خطفوا الجندية أوري مجيديش في السابع من أكتوبر، مضيفاً أنها تخضع لفحوص طبية وأنها ((بحالة جيدة)).

ورد على ذلك عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، بأن الإعلان الإسرائيلي عار عن الصحة و((هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي)).

وقال مصدر مطلع على مفاوضات تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحماس، إن الحركة تريد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام للسماح بدخول المساعدات والوقود إلى غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم الحركة.

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