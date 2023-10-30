إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في الضفة والقدس

لقي ستة فلسطينيين حتفهم أمس، برصاص إسرائيلي في مدينتي جنين والخليل في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن 4 فلسطينيين لقوا حتفهم و5 أصيبوا، بينهم إصابتان خطرتان، بعد اقتحام جنين فجر أمس. وأكدت لاحقاً أن ((شاباً خامساً لقي حتفه برصاص الجيش الإسرائيلي في يطا جنوبي الخليل)).

وتوغل الجيش الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين فجر أمس، وحاصر مستشفى ابن سينا، حيث وقعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين. وتمركز قناصة فوق المباني المحيطة بالمستشفى، وهدم الجيش جزءاً من السور المحيط بالمستشفى.

وتوفي الشاب أحمد نوفل (23 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين قبل بضعة أيام، في قرية رأس كركر شمال غربي رام الله. وقتلت الشرطة الإسرائيلية، فلسطينياً طعن شرطياً في القدس الشرقية، وأصابه بجروح، قبل أن يلقى حتفه.

1680 معتقلاً

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن إسرائيل اعتقلت خلال الساعات الماضية 85 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، مشيراً في بيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بلغت منذ 7 أكتوبر نحو 1680.

وأوضح النادي، أن من بين المعتقلين أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى اعتقال ناصر الدين الشاعر، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة لحركة حماس التي شكلتها عام 2006. وأضاف النادي، أن من بين المعتقلين أيضاً 17 صحافياً يعملون في وسائل إعلام مختلفة.

وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، إلى وجود ما يزيد على 6600 معتقل منهم 180 طفلاً و60 امرأة.

دعوات حماية

ودعت الحكومة الألمانية أمس، إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من المستوطنين، ومساءلة المسؤولين عن أعمال عنف ارتكبت في الضفة الغربية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، سبستيان فيشر، رداً على سؤال في مؤتمر صحافي حول هذا الموضوع، إنه يدين بوضوح أعمال العنف هذه التي أدت إلى مقتل عدة مدنيين فلسطينيين. وأضاف: ((يتوجب على إسرائيل ضمان أمن الفلسطينيين وسلامتهم)).

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