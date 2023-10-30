دعوات دولية إلى «هدنة إنسانية» في غزة

دعت عواصم وجهات دولية، إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية. وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمس، إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للقتال في غزة، ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال كليفرلي، إن المساعدات الإنسانية تدخل ببطء لكن هناك حاجة لزيادة كبيرة في الكميات. وأضاف: ((نعمل بشكل مكثف مع مصر وإسرائيل وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها)).

ومع ذلك لم يدعُ إلى وقفٍ كامل لإطلاق النار. وكررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي الدعوة لهدنة إنسانية في غزة. وقالت، في خطاب أمام النادي الاقتصادي الكندي بتورونتو: ((400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس، لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية)).

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شدد أول من أمس، على ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية فورية في غزة، والحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، وذلك خلال اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي، جو بايدن. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن الرئيسين اتفقا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فوراً لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

ووفقاً للناطق، أكد السيسي لنظيره الأمريكي، رفض مصر سياسات العقاب الجماعي، وأنها لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية. وأشار فهمي إلى أن بايدن أكد ((رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم)).

حماية المدنيين

ودعت جنوب أفريقيا أمس، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة من مزيد من القصف وسط تصعيد إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، في بيان: ((تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية)).

وقال البيان، إن 25 فرداً من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرغ قتلوا في غارة جوية إسرائيلية أمس، في حين قُتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب أفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق. وأطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، نداء شخصياً لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن الحرب ((لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار)).

وكتب تيدروس على موقع ((اكس)): ((نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام... عندما كنت طفلاً محاصراً في ظل الحرب، كنت أعرف عن كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها)).

وكتب ((أتعاطف بشدة مع العالقين حالياً في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي)).

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