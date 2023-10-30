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أوكرانيا تعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي

10/30/2023 7:23:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأوكراني، أمس، عن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم. وحسب شبكة ((سوسبيلن)) العامة الأوكرانية، فإن القيادة الاستراتيجية للقوات الأوكرانية أكدت أنه تمت مهاجمة فوج صاروخي مضاد للطائرات في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر روسية بأنه خلال هجوم صاروخي ليلي أصيب نحو 17 عسكرياً روسياً.

وجاء في التقرير أن الهدف كان قاعدة لفوج صواريخ مضادة للطائرات تابع لوزارة الدفاع الروسية. وبالإضافة إلى الجنود المصابين، تضررت أيضاً 5 مركبات في الغارة. على جانب آخر، أكدت القوات المسلحة الأوكرانية أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي ((S-400)) بالقرب من لوجانسك.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق أي نجاح على الأرض.

وقال شويغو ـ في كلمة له خلال منتدى شيانجشان الأمني​ العاشر في بكين إن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات الروسية ستواصل المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج .

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