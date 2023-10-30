الإمارات تؤكد أهمية خفض التصعيد في المناطق السورية كافة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاجة الماسة لمعالجة مختلف الأزمات التي تمر بها منطقتنا، ومنها الأزمة السورية، إضافة إلى أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المناطق السورية كافة، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مع ضرورة استخدام الطرق كافة لإيصال المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع بحث السبل للدفع بعجلة الاقتصاد لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.

جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بشأن البند المعنون ((الأوضاع السياسية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية)).

وقال أبو شهاب، في البيان الذي نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني: ((يأتي اجتماعنا هذا بينما تمر منطقتنا اليوم بأحد أصعب الأزمات في تاريخها الحديث، حيث نشهد حرباً أخرى مدمرة يعاني ويلاتِها المدنيون في غزة، ومع كل يومٍ يمر دون وقف هذهِ الحرب، تتصاعد الشواغِل إزاء إمكانية انزِلاق المنطقة بأكملها في حرب إقليمية ستكون خسائرها فادحة على الجميع)).

معالجة الأزمات

وأضاف ((ما يحدث في الجولان السوري المحتل وغيرهِ من المناطق المجاورة من تنامي التوترات خلال الأسابيع الماضية يؤكِد على الحاجة الماسَّة لمعالجة مختلف الأزمات التي تمر بها منطقتنا، ومنها الأزمة السورية. إن سوريا، التي لا تزال تعاني من تداعيات حربٍ دامت أكثرَ من ثلاثةَ عشرَ عاماً، لا يسعَها أن تصبح جبهةً أخرى لتصفية الحسابات الجيوسياسية، فالملف السوري من الملفات الأكثر تعقيداً بسبب ما يحيطه من تدخلاتٍ خارجية، وأي تصعيد جديد سيعرقل هدفنا الأسمى بتحقيق السلام والأمن في سوريا والمنطقة بأكملها)).

وقالت الإمارات في بيانها الذي ألقاه محمد أبو شهاب، ((تدعم دولة الإمارات جهود المبعوث الخاص ومجموعة الاتصال العربية لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية هذا العام والتي ستساهم في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة بقيادة وملكية سورية ودون تدخلاتٍ خارجية، حيث نشدد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحلِ هذهِ الأزمة)).

خفض التصعيد

وأضاف أبو شهاب أنه ((وفي سياق تنامي التوترات والأعمال العدائية في سوريا مؤخراً، تؤكد بلادي على أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المناطق السورية كافة وعدم استهداف المرافق الحيوية، خاصة مطار حلب ومطار دمشق، حتى لا تتعرقل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية. كما تشدد دولة الإمارات على أهمية مكافحة تهديدات الإرهاب في سوريا، خاصة مع استمرار تنظيم داعش في شن الهجمات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.

وتجدد دولة الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدَف الكلية الحربية في حمص، حيث تستنكِر بلادي هذه الأعمال الإجرامية، وتعرب عن رفضها الثابت لجميع أشكال العنف والإرهاب. كما نُعرب عن خالص تعازينا، ومواساتنا لحكومة الجمهورية العربية السورية، وشعبِها الشقيق، ولأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ومن المؤسف أنه لم تكن هناك إدانة واضحة من المجلس حول هذا الهجوم الإرهابي)).

الوضع الاقتصادي

وأكدت الإمارات في بيانها الذي ألقاه محمد أبو شهاب أنه ((لا يخفى عليكم تدهور الوضع الاقتصادي مع كل عامٍ يمر نتيجة عواملٍ متعددة، منها ارتفاع أسعار المحروقات والسِلَع والمواد الغذائية وانخفاض الليرة السورية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي بحث السبل للدفع بعجلة الاقتصاد في سوريا، والذي بدوره سيحسن الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب السوري. كما نشدد على أهمية إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والتي تعد ضرورية لتقديم الخدمات الإنسانية. ونعرب في هذا الصدد، عن ارتياحنا إزاء استمرار أوتشا والحكومة السورية في جهودهم لإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ سلس عبر المعابر الثلاثة على الحدود السورية ــ التركية.

إيصال المساعدات

ونأمل أن يتم تمديد فتح معبريّ باب السلامة وباب الراعي، حيث ستنتهي المدة المحددة لفتحهِما في الشهر القادم، فهذهِ المسألة ضرورية لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وشُح الموارد الأساسية ومقومات العيش. ونكرِر الحاجة إلى استخدام كافة الطرق لإيصال المساعدات، ومنها ضمان مرور القوافل عبر الخطوط، ونحث على زيادة عدد هذهِ القوافل، حتى تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية على الأرض)).

وشدد محمد أبو شهاب في ختام بيان الإمارات، على ((أن المنعطف الذي تمر به منطقتنا يقتضي تكثيف المساعي لمنع تصاعد التوترات فيها، ويشمل ذلك منع انجرار سوريا في حربٍ إقليمية، وأن نعمل في ذات الوقت على إحراز تقدمٍ نحو إيجاد حلولٍ سلمية للأزمات في المنطقة)).

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