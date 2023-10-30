معارك السودان تتمدد لحقول النفط تزامناً مع مباحثات جدة

مع استئناف طرفي الحرب في السودان المفاوضات بينهما برعاية أمريكية سعودية، يحاول كل منهما تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، كان آخرها الصراع على نيالا ثاني كبرى مدن السودان من حيث عدد السكان، في قلب إقليم دارفور.

وتمددت رقعة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشمل مناطق إنتاج النفط، حيث أعلنت قوات الدعم السريع إحكام سيطرتها على مطار بليلة، التي تمثل ثاني أكبر حقول للنفط بالبلاد بعد هجليج على الحدود مع دولة جنوب السودان.

في غضون ذلك شهدت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حركة نزوح وفرار واسعة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقر قيادة الفرقة 16 التابعة للجيش. وبحسب مصادر فإن قوات الدعم السريع اقتحمت بقوة قوامها حوالي 80 عربة مسلحة صباح أمس الاثنين حقل بليلة النفطي بولاية غرب كردفان وسيطرت على وحدة المعالجة المركزية لمجمع خام البترول، ما اضطر قوات تأمين الحقل للانسحاب.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها إنها تمكنت من تحرير مطار بليلة وكبدت قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأشارت إلى أن قوات (البرهان) على حد وصفها حولت مطار بليلة من مطار لخدمة شركات البترول إلى مطار حربي لضرب المدن وتدمير البنى التحتية وقتل الأبرياء على حد قولها.

وبثت قوات الدعم السريع مقاطع مصورة لجنودها من داخل مدرج مطار بليلة الذي يعد أحد أهم المطارات بولاية غرب دارفور إذ يقدم خدماته لشركات النفط وسكان المنطقة البعيدة نسبياً عن العاصمة الخرطوم. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الجيش السوداني حول ما أوردته قوات الدعم السريع حول سيطرتها على حقول النفط ومطار بليلة، حيث آثر الجيش الصمت طوال الأيام الماضية، وتوقفت حتى البيانات الموجزة للناطق الرسمي باسم الجيش حول تطورات الميدان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) رحبت باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة وأبدت الأمل أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان والوقف الشامل لإطلاق النار والموقع في مايو الماضي.

وشدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على أهمية المحادثات في جدة قائلاً: نحتاج من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن يلتزما التزاماً كاملاً القانون الدولي الإنساني وتأمين إتاحة الوصول الآمن والمستدام ومن دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين سواء كان ذلك في دارفور أو الخرطوم أو كردفان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز