إعصار أوتيس يخلّف 48 قتيلاً و36 مفقوداً في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلاً و36 مفقوداً.

وقالت إيفلين سالغادو، حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع المدينة المنكوبة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذا ((تقييم أولي)).

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن وجود 39 قتيلاً معظمهم قضوا غرقاً.

وكان إحصاء الضحايا بطيئاً بعد أن أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي تمت استعادتها تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت سالغادو أيضاً على موقع إكس (((تويتر سابقا))) ((إننا نحرز تقدماً في التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية)).

وقال لوبيز أوبرادور ((علينا بدء إعادة بناء أكابولكو في أقرب فرصة)).

وأصيبت 80 % من الفنادق بأضرار في هذه المنطقة التي تعتمد أساساً على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.

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