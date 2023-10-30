«الإمارات للبرمجة» يستهدف تنمية مهارات لغة المستقبل

كرم معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الفرق الطلابية من المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة التي فازت في هاكاثون ((الإمارات تبرمج 2023))، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين البرنامج الوطني للمبرمجين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في حدث رئيس، ينظم ضمن فعاليات يوم الإمارات للبرمجة ((الإمارات تبرمج 2023)).

كما كرم معاليه نخبة متميزة من منتسبي الدفعة الأولى لمبادرة سفراء البرمجة مشيرا إلى أن نجاح الهاكاثون ، يعكس الحراك البرمجي غير المسبوق الذي تشهده الدولة، ويأتي استمراراً لجملة من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال العلماء إن حكومة الدولة ملتزمة بدعم جميع الأجيال في تطوير مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكامنة، وحريصة على دعم الشباب لتشكيل مستقبل واعد، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.وأعلن معاليه إطلاق معجم اللغة العربية لمصطلحات الذكاء الاصطناعي، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة الدولة، لتوفير مصادر عربية، ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.

تعزيز مهارات

من جانبها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مهارات البرمجة لدى الطلبة، وإشراكهم في كافة البرامج المتخصصة في هذا المجال، بما يمكنهم من المشاركة بفعالية في رسم المستقبل.

وقالت معاليها ((أكثر من 500 طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية شاركوا في الهاكاثون، تحت إشراف عدد من الخبراء والمختصين، قدموا خلال مشاركتهم أفكاراً مبدعة متنوعة، أبرزها مشاريع رقمية متخصصة في معالجة تداعيات التغيير المناخي، بما يتوافق مع محاور مؤتمر الأطراف cop 28)).

25 مدرسة

وشهدت فعاليات الهاكاثون منافسات قوية بين فرق طلاب المدارس الحكومية في مختلف أنحاء الدولة ، وأسفرت المنافسات النهائية عن فوز 25 مدرسة في المنافسات التي شملت الحلقات الأولى والثانية والثالثة، كما شهدت الفعالية تكريم الفائزين بالدورة السابقة لهاكاثون الإمارات تبرمج، التي شارك فيها 200 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية في الدولة، وتكريماً استثنائياً للطالب منصور عبد الله الكعبي.

وشارك 50 متطوعاً في تحكيم المشاريع المشاركة في الهاكاثون، من ضمنهم عدد من سفراء البرمجة والخبراء في مقر معهد تدريب المعلمين في عجمان، والمدرسة الإماراتية في أبوظبي.

تحديات

وشملت التحديات التي عمل عليها الطلاب، تطوير العمليات والإنتاجية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم الزراعة العضوية، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، وتطوير الخدمات التسويقية للقطاع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، ونشر ثقافة الزراعة العضوية لدى فئات المجتمع في دولة الإمارات، وتشجيع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والسمكية.

مبادرة

وأعلن البرنامج الوطني للمبرمجين فتح باب الانتساب للدفعة الثانية لمبادرة سفراء البرمجة، للمهتمين من مختلف فئات مجتمع دولة الإمارات، من خلال الموقع الإلكتروني: الذي سيستقبل طلبات الانتساب في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2023.

وضمت الدفعة الأولى لسفراء البرمجة 56 سفيراً من المتميزين من الطلاب والقادة والموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، الذي عملوا على تنفيذ العديد من المبادرات في مجال البرمجة على مدار العام.

وقالت آمنة الحمادي، وهي إحدى سفراء البرمجة: كوني سفيرة للبرمجة، ليس مجرد عنوان، بل هو مسؤولية تقوم على نقل المعرفة، وتمكين المجتمع بإمكانات البرمجة والتكنولوجيا.

وأضاف سفير البرمجة الحسن فرج الله: من خلال برنامج سفراء البرمجة حظيت بفرصة رائعة للقاء نخبة من الطاقات الشبابية المبدعة، شكّل البرنامج منصة مميزة لتبادل المعرفة مع المبرمجين والمختصين وصناع القرار.

وقالت سفيرة البرمجة مريم الأميري، إن تجربتي كسفيرة برمجة كانت متميزة بكل معنى الكلمة، لم تقتصر على إبراز مهاراتي التقنية، بل أتاحت لي أيضاً فرصة قيمة لمشاركة معرفتي مع المجتمع، واكتساب خبرة عملية في مجالي.

دليل تعزيز الوعي

وأطلق البرنامج الوطني للمبرمجين ضمن مبادرات يوم الإمارات للبرمجة ((الإمارات تبرمج 2023))، دليل البرمجة، في مبادرة عمل عليها نخبة المنتسبين للدفعة الأولى من سفراء البرمجة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بهذا المجال، من خلال التعريف بمفهوم البرمجة وأهميتها واستخداماتها، وتمكين أفراد المجتمع من مختلف الخلفيات الثقافية والفئات العمرية، من فهم المعلومات الأساسية المرتبطة بمجال البرمجة.

وقالت موزة مصبح القريني سفيرة البرمجة المشاركة في فريق إعداد الدليل، إن البرمجة تمثل لغة للتواصل بين الإنسان والآلة، بما يشبه لغة التخاطب بين الناس، وهي تعتمد على قواعد ومفاهيم محددة، ولها أنواع متعددة، حسب نوع وهدف استخدام المنتج الرقمي الناتج منها.

وأضافت أن الدليل يسلط الضوء على موضوع البرمجة بطريقة مبسطة، ويستعرض أهم المميزات والمهارات المطلوبة من الأفراد للنجاح في هذا المجال، التي تتضمن الصبر وحل المشكلات والتفكير الإبداعي لتطوير سطر برمجي، أو برنامج متكامل يعمل بالشكل الصحيح لتنفيذ الأوامر البشرية.

ويوفر الدليل شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية في مجال البرمجة، ويتضمن عدداً من الأقسام تشمل مواضيع، تعريف البرمجة وأهميتها، وجهود دولة الإمارات في دعم البرمجة والمبرمجين، والتعريف بمفهوم المبرمج ومهاراته وطبيعة عمله، ودوره في تشكيل نمط الحياة اليومية في عدد من المجالات، ويتطرق إلى كيف يمكن للبرمجة أن تسهم في مواجهة التحديات البيئية، وغيرها من التحديات المستقبلية.

ويسلط دليل البرمجة على السبل الكفيلة بتمكين الأفراد من أن يصبحوا مبرمجين، ويتناول مستويات المبرمجين، وأنواع البرمجة والمهارات واللغات البرمجية المستخدمة لكل نوع، ويشرح مفاهيم متخصصة، مثل منصات التطوير منخفضة التعليمات، ويذكر أهم الأدوات التي تضمها، ويستعرض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين وكيفية استخدامها.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على الدليل قراءة نسخته الرقمية المتوفرة في قسم المنشورات في الموقع الإلكتروني لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أو زيارة البايو الخاص بحسابات مكتب الذكاء الاصطناعي، ومقر المبرمجين في منصات التواصل الاجتماعي.

المعجم

وأعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، إطلاق المنصة الإلكترونية لمعجم المصطلحات العربية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، في مبادرة جديدة، تتزامن مع فعاليات يوم الإمارات للبرمجة ((الإمارات تبرمج 2023))، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام.

وتهدف المنصة الموجهة لخدمة الباحثين والإعلاميين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي وأفراد المجتمع، إلى تعزيز ورفد معجم اللغة العربية المتخصص في مصطلحات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير وابتكار المرادفات العربية للمصطلحات الإنجليزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة متكاملة للمصطلحات العربية الدقيقة لمفاهيمه الفنية والعلمية.

والتحديث المستمر للمصطلحات بناء على التطورات التي يمر بها هذا القطاع المستقبلي، بما يؤسس لمرجعية دقيقة لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التأسيس لمنظومة متخصصة ودقيقة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبرمجة باللغة العربية، لما ستشكله من آلية داعمة وممكنة للمتخصصين والباحثين وأفراد المجتمع المهتمين بالتعرف إلى هذا القطاع المهم، والاستفادة من حلوله، والبناء عليها، ومواصلة تطويره في مختلف مجالات الحياة والعمل.

وقال صقر بن غالب إن معجم مصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، سيدعم جهود توضيح المفاهيم، وتيسير فهمها للقارئ، وسيوفر للباحثين الفرصة للاستفادة من مفاهيم موحدة ودقيقة، لاستخدامها بأبحاثهم ودراساتهم المكتوبة باللغة العربية، مشيراً إلى أن المنصة ستعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير محتوى المعجم، من خلال تحفيزهم على اقتراح مصطلحات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية، يتم التحقق منها وتدقيقها، ومن ثم إضافتها إلى المعجم.

سد الفجوة في المحتوى العربي

ويعد معجم المصطلحات العربية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، إضافة نوعية جديدة لجهود ومبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتحفيز المجتمع والجهات على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها، ويسهم في دعم جهود سد الفجوة بين علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، ويمكن للمهتمين بالمساهمة في إثراء محتوى المعجم، تقديم مشاركاتهم من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط: المعجم التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز مكانة اللغة العربية لغة للعلوم والتكنولوجيا والمستقبل، من خلال ما سيشكله من محتوى غني بمفاهيم ومصطلحات قطاع الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

500 طالب بالنسخة الـ2 لهاكاثون الإمارات تبرمج



كشف خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن مشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية في النسخة الثانية من هاكاثون الإمارات تبرمج، ويقدمون أكثر من 100 مشروع في ابتكار حلول في قطاع الصناعات، كالإنتاج المحلي والزراعة والاستدامة وغيرها.

وقال في تصريح على هامش فعاليات الإمارات تبرمج 2023: إن الهدف من مشاركة الطلبة في هاكاثون الإمارات تبرمج، استخدام البرمجة لإيجاد حلول برمجية وتقنية، وتحفيزهم على التعمق في تعلم البرمجة، وتعريفهم بدورها الأساسي في تطوير العالم، وترسيخ مفاهيم البرمجة لدى الطلبة، وتوعيتهم بأهميتها، وتشجيعهم لتعلم أساسيات ولغات البرمجة، بما يدعم بناء جيل جديد من المبرمجين.

وأشار إلى أن قطاع جودة الحياة الطلابية يقوم بمتابعة دورية لمشاريع الطلبة، وإمكانية تطبيقها في المدارس، والمتابعة مع هيئة تنظيم الاتصالات لتبني المشاريع المميزة.

وأوضح أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تسير بناء على خطة مدروسة لزيادة الأنشطة الصفية واللاصفية، ولديها خطة شاملة لتغطية جميع المدارس في الدولة، بهدف إبراز مهارات وإبداعات الطلبة وابتكاراتهم في جميع المجالات، وبخاصة مجال البرمجة، وستعمل المؤسسة على تبنّي مشاريع الطلبة المتميزة، وتطويرها بما يخدم المجتمع.

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