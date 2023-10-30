«التوطين»: 9 ملايين درهم جوائز «الإمارات للريادة في سوق العمل»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مجموع الامتيازات والهدايا والمكافآت المالية التي ستقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

مؤكدة أنها تصل إلى 9 ملايين درهم. وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الفائزين من قبل اللجان المختصة، التي شارفت على الانتهاء من تقييم نحو 3500 طلب ترشح للجائزة، ضمن فئاتها الثلاث (المنشآت والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال)، وسيحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا، مقدمة من الوزارة.

كما سيحصلون على هدايا عينية مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة، وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل، إضافة للمجمع التأميني.

وأوضحت الوزارة أن الفائزين من فئة الأفراد سيحصلون على جوائز نقدية بقيمة 100 ألف درهم للمركز الأول، و50 ألف درهم للمركز الثاني، و25 ألف درهم للمركز الثالث، إضافة إلى 11 ألف درهم لكل فائز من المراكز الرابع إلى العاشر، مع هدايا متنوعة للفائزين والمشاركين، تتجاوز 900 ألف درهم.

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين خلال حفل تكريم يوم 23 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تحديدهم من قبل اللجان المختصة، التي شارفت على الانتهاء من تقييم طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث المشار إليها.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت الأربع التي ستحقق المركز الأول في فئة ((المنشأة الرائدة))، ستحصل على ((تصنيف الفئة الأولى)) لمدة عام، وبموجبه سيحصلون على تخفيضات على رسوم المعاملات والإجراءات، تصل إلى متوسط 1.5 مليون درهم لكل منشأة.

كما ستمنح المنشآت التي تصنف ((التصنيف الماسي)) على عدد من المزايا، منها مسار سريع، وأولوية لإنجاز المعاملات، وتوفير مدير حساب خاص لتلبية احتياجات المتعامل.

ودعم فني فوري وحلول تقنية سريعة، وبرامج تدريب متخصصة حول مبادرات الوزارة، إلى جانب تقارير دورية حول آخر قرارات وتشريعات سوق العمل، وإبراز إنجازات المنشآت في مجلة سوق العمل التي تصدرها الوزارة شهرياً، ودعوة المنشآت لمعاينة خدمات الوزارة الجديدة قبل إطلاقها للجمهور.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة، التي فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2023، إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة، التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، إضافة لشركاء خدمات الأعمال، حيث بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، أكثر من 3500 طلب، تشمل جميع الفئات.

تؤكد المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع الوزارة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.

وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسة، هي فئة ((المنشآت)) التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة ((العمالة))، التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة ((شركاء خدمات الأعمال))، التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.

27 راعياً وسجلت الجائزة إقبالاً واضحاً بين الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية للجائزة إلى 27 جهة رائدة في الدولة، ما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل.

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