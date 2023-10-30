«كهرباء دبي» تبحث وإندونيسيا التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات، ترافقه ناتاليا ريالوكي مارسودي، الرئيسة التنفيذية لشركة فيراتموس (Fairatmos).

حيث تناولت الزيارة أهمية التعاون وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدعم العمل المناخي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

تعزيز

واكد معالي سعيد الطايرخلال اللقاء أهمية تعزيز أطر التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفرص الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى مناقشة آفاق التعاون الاستراتيجي ومساهمة المؤسسات والشركات الإندونيسية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، وهي قطاعات محورية في كل من دولة الإمارات، وجمهورية إندونيسيا.

واستعرض معالي الطاير أهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تنفذها الهيئة، والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف ورسم ملامح المستقبل وتأسيس نموذج مستدام، لتوفير الطاقة داعماً للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

موضحاً أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال هذا النموذج حصلت على أدنى الأسعار العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة.

حياد كربوني

وأشار معاليه إلى جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول العام 2050.

وقد أسهمت جهود هيئة كهرباء ومياه في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي بنسبة 19 % حتى عام 2022، ومن أبرز مشاريع الهيئة في مجال الطاقة النظيفة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

من جهته،أكد السفير الإندونيسي أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات بين الجمهورية الإندونيسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون والشراكة واستكشاف فرص الاستثمار بين الشركات الإندونيسية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، كما أبدى الجانب الإندونيسي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على جهود الهيئة الحثيثة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

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