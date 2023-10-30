«الموارد البشرية» و«كهرباء دبي» تنظمان ملتقى شركاء الريادة

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ملتقى شركاء الريادة لعرض أهم الإنجازات التي تحققت ضمن مشاريع الريادة.

وعرض قصة التميز لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأهم المخرجات المحققة في مشاريع التطوير والتحسين البالغة 17 مشروعاً.

جاء الملتقى نتيجة للاتفاقية التي وقعتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة ((شركاء الريادة)) لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتهدف تلك الاتفاقية إلى الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكة ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.

حضر الملتقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مشاركة خبراتها المتراكمة وأفضل الممارسات التي تتبعها في مجال التميز والريادة مع المؤسسات الأخرى في دبي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات دوائر حكومة دبي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

وتابع: يسعدنا في هيئة كهرباء ومياه دبي، التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة ((شركاء الريادة)) التي أطلقها برنامج دبي للتميز الحكومي الذي يعمل على نشر ثقافة التميز بين المؤسسات الحكومية في دبي.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في مأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، الأمر الذي أسهم في حصول الهيئة على العديد من جوائز التميز المحلية والعالمية بما في ذلك عضويتها ضمن فئة النخبة في برنامج دبي للتميز الحكومي.

ومن جانبه أكد عبدالله بن زايد الفلاسي أن القيادة الرشيدة دائماً سباقة في تطوير العمل الحكومي، وإعداد أبناء الإمارات لقيادة العمل الحكومي المستقبلي ومواكبة المتغيرات والتطور التكنولوجي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وتابع الفلاسي: تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على الارتقاء بأداء المورد البشري، وإحداث تغيير جذري في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وتحفيز وتطوير أداء المنظومة الحكومية، لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الحكومي ونموذج يُحتذى لسعادة المتعاملين.

وأضاف أن الدائرة تتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، ودوائر حكومة دبي، للارتقاء بأداء موظفيها، وتطوير نقاط التحسين في مجال التميز الحكومي، والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الجهات الحكومية ذات الأداء العالي والمتميز لغايات تطوير الأنظمة والخطط المؤسسية، ونشر ثقافة التميز والريادة لديها من خلال الشراكة ونقل الخبرات والمعرفة.

وتم خلال الملتقى تقديم عرض عن إنجازات مبادرة شركاء الريادة، واستعراض قصص التميز للفرق المشاركة في المبادرة ومنها فريق العمل التخصصي، وفريق الابتكار واستشراف المستقبل، وفريق الموارد البشرية، والخدمات الحكومية المتكاملة والتمكين الرقمي، ومحاور التميز الداعمة، والإدارة المالية.

وخلال الفترة الماضية عملت الفرق المشاركة على تعميم أفضل التجارب وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية، وربط جهات النخبة الحكومية مع جهات شريكة لتطوير العمل والأداء، وإطلاق برامج تمكين وتدريب وورش عمل لنقل الخبرات، وتحديد مؤشرات لتقييم النجاح تحت إشراف ومتابعة برنامج دبي للتميز الحكومي.

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