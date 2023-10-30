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تدريب في محاكم دبي على التواصل بلغة الإشارة

10/30/2023 7:23:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي دورة تدريبية بعنوان ((التواصل بلغة الإشارة مع أصحاب الهمم)) لموظفي الصف الأمامي في الدائرة، قدمها عمر عثمان مدرب ومترجم لغة الإشارة من قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، لتعزيز الوعي بأهمية لغة الإشارة، وتأتي هذه الخطوة كونها جزءاً من جهود الدائرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع، لبناء مجتمع متضامن ومتساوي الفرص للجميع،

وتضمنت الدورة جلسات نظرية وتطبيقات عملية حول لغة الإشارة وأسسها، وشارك الموظفون في تعلم الإيماءات والرموز الأساسية، وتعامل المشاركون مع تلك المفاهيم بأسلوب تفاعلي، يشمل دروساً نظرية وتدريبات عملية تحاكي الواقع.

كما تناولت الدورة تحليل احتياجات وتحديات فئة أصحاب الهمم وكيفية تقديم الخدمات بشكل يلبي تلك الاحتياجات، إلى جانب ذلك تطرقت الدورة إلى أهمية فهم ثقافة فئة أصحاب الهمم، وذلك من خلال استعراض القيم والتقاليد والتحديات التي يواجهونها، هذا الجانب من التدريب أسهم في توجيه المشاركين نحو التعامل مع هذه الفئة بأسلوب حساس وفعال، مما يعزز من جودة الخدمات، التي يمكن تقديمها لهم.

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