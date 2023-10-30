أبطال الجاليات ومشاركون في التحدي: مبادرة معرفية صانت لغة الضاد وكرست قيمتها في دول الاغتراب

يتطلع أبطال الجاليات والدول العربية من المشاركين في تحدي القراءة العربي بشوق وحماس لحفل التتويج الذي يقام اليوم، وسيتم خلاله الإعلان عن الأبطال والفائزين في مختلف الفئات.

وبهذه المناسبة، التقت ((البيان)) بعض هؤلاء، فعبروا عن اعتزازهم بالمناسبة.

نبراس

الطالب غريب محمد اليماحي من الإمارات من فئة أصحاب الهمم قرأ ما يقارب 130 كتاباً من عدة تصنيفات، أشار إلى أن أكثر الكتب التي يفضلها كتاب ((ومضات من فكر)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)) لأنه التمس في الكتاب أن الشباب هم عماد المستقبل وبالشباب ترتقي الدولة وتزدهر وتعمر.

وكتاب ((رحلة ابن بطوطة)) لأنه تمحور حول الحديث عن الرحلات حول العالم وعادات الشعوب قديماً. وأوضح أنه كتب العديد من القصص، وما ساعده على ذلك هو كثرة القراءة والمثابرة عليها. وأضاف: ((تحدي القراءة بالنسبة لي نبراس مضيء)).

طموح

الطالب زياد طارق من عُمان يشارك للمرة الخامسة في التحدي إلا أنه يشارك هذا العام في فئة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه وصل إلى مرحلة نصف النهائيات بعد تلك المحاولات الدؤوبة، مؤكداً إلى أنه يطمح إلى الوصول إلى المركز الأول عن هذه الفئة.

وقال: ((الحافز الذي دفعني للمشاركة كلمة ((تحدٍّ)) بحد ذاتها، حيث وجدت فيها باباً للمعرفة وإثبات الذات والتعلم والتثقف حيث قرأت ما يزيد على 300 كتاب)).

مسؤولية

الطالبة حنين إيلاف من كردستان العراق تمثل أول مشاركة لبلدها، قرأت ما يقارب 200 كتاب تتنوع بين الأدب والشعر والفلسفة، وأشارت إلى أنها لا تحدد وقتاً معيناً للقراءة، بل إن القراءة أسلوب حياة بالنسبة لها وتحافظ على القراءة بشكل يومي. وقالت: ((شعور رائع أن أكون أول من يمثل بلدي. هذا يشعرني أيضاً بالمسؤولية)).

استفادة

الطالب مهند أشرف، من مصر، ويعيش في اليونان، وهو الحاصل على المركز الأول عن المشاركين من نفس البلد، أشار إلى أنها المشاركة الرابعة له، وهو سعيد بتكرار المشاركة لحين الحصول على لقب بطل التحدي، مضيفاً: ((واجهت العديد من الصعوبات لكني تغلبت عليها، فالصعوبات دائماً ما تقوي الإنسان وتجعله أكثر قدرة على التحمل)).

إجادة

الطالب عمر يعقوب آغا، من الجاليات التي تعيش في أمريكا، يشارك للمرة الثانية ويبلغ من العمر 12 عاماً، أوضح أنه أعاد المشاركة لرغبته في تحسين إجادة لغته العربية، وأيضاً الفوز على أبناء جاليته المشاركين ليحصد المركز الأول، ولتكون فرصة له ليتحدى نفسه ويثبت أنه قادر على المثابرة حتى الفوز.

وقال: ((نواجه صعوبة كبرى في الحصول على الكتب العربية، لذا نضطر في أغلب الأحيان إلى القراءة من خلال الجهاز اللوحي أو الهاتف. وأتمنى أن تتوفر المزيد من الكتب العربية حيث أقيم)).

كنز

الطالب محمد الكوكباني، يمني يشارك عن جاليات ماليزيا، وحاصل على المركز الأول، سبق أن شارك في التحدي إلا أن وفاة والده حالت دون إكمال المشاركة، لذا أعاد الكرة وحاول من جديد وتمكن من الفوز، وأشار إلى أنه كأي مغترب عن الدول العربية يفتقر للحصول على الكتب العربية في مكان إقامته، ويتمنى لو أن مكتبة محمد بن راشد متواجدة في كل بلد ليتمكن الجميع من الاستفادة من الكتب الموجودة فيها.

معرباً عن دهشته وإعجابه بالمكان الذي وصفه بالكنز لأي قارئ محب للكتب. الطالبة رقية صالح الحسن، عراقية الأصل، وبطلة فنلندا على الرغم من أنها مشاركتها الأولى في التحدي، أشارت إلى أنها قرأت عشرات الكتب وجعلت من القراءة عادة يومية لها، وقالت: ((في البداية كان من الصعب عليّ التوفيق بين الدراسة والهوايات، لكن بفضل القراءة تعلمت تنظيم الوقت بشكل أكثر دقة)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز