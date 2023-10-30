محمد بن سعود يشهد انطلاق المؤتمر الدولي للطب الشرعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي والأدلة الجنائية ، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة الامارة حتى الأول من نوفمبر المقبل.

حضر انطلاق المؤتمر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من ضباط الشرطة، وضيوف المؤتمر.

وأشاد سمو ولي العهد بمستوى الحدث وحرفية التنظيم وجودة الأداء لشرطة رأس الخيمة؛ من خلال هذا المؤتمر الدولي الذي استقطب مجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية في مكان واحد، وهو ما يعزز من تنافسية الإمارة في مجال الأمن والأمان وتحقيق العدالة الجنائية.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لكافة قطاعات شرطة رأس الخيمة، والإشراف المباشر من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لعملية تطوير المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، وهو ما أسهم في نجاح هذا المؤتمر الذي يعزز الاستدامة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

وأضاف، إنّ هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار استعداد وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة للخمسين عاماً المقبلة، ويتزامن انعقاده مع عام الاستدامة، حيث ينعقد للمرة الأولى في رأس الخيمة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، والاستفادة من تجارب الآخرين، بحيث تصبُّ مخرجاته في تطوير عمل المختبر الجنائي والطب الشرعي بشرطة رأس الخيمة لتحقيق العدالة الجنائية من أجل جودة الحياة الأمنية للمجتمع.

بدوره تطرق المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، رئيس فريق تنظيم المؤتمر الدولي، إلى أنه وخلال ثلاثة أيام سوف يتم مناقشة واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية، من خلال (96) متحدثاً من الخبراء والمختصين من (29) دولة، يقدمون (106) أوراق عمل علمية في عدة مجالات منها: التشريح النسجي.

والطب الشرعي، والبصمة والسمات الوراثية (DNA)، وأحدث تقنيات تكنولوجيا الطب الشرعي، وحتى تعم الاستفادة على المستوى الوطني والدولي يمكن الحضور والمشاركة في المؤتمر والاطلاع بصورة مباشرة على جلسات وأبحاث ونتائج وتوصيات المؤتمر من خلال الدخول إلى الرابط: (

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز