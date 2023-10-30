حاكم الشارقة: مشروعات تنموية بالمنطقة الوسطى العام المقبل

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، سوق الجبيل- الذيد، الذي يقع على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع، في منطقة لعويضد بمدينة الذيد.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح السوق، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن المنطقة الوسطى مقبلة على افتتاح مشروعات تنموية عديدة مع نهاية العام المقبل، بدءاً من جامعة الذيد، التي ستُفتتح في سبتمبر العام المقبل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كالمباني الاستثمارية والمخصصة للعائلات من أصحاب الدخل الضعيف، لتكون عوناً لهم في توفير العيش الكريم، وفتح الفرص الاستثمارية لأبناء المنطقة.

مؤكداً سموه أن عجلة التنمية ستكون سريعة في مدينة الذيد، وستظهر بأبهى حُلة، إضافة إلى المشروعات الأخرى في مليحة والمدام. وأوضح سموه، أن الجهود التي بذلت في الفترة السابقة حافظت على المنطقة الوسطى من الملوثات، التي تؤثر على البيئة.

مشيراً إلى أن المشروعات الحالية تصب في مصلحة قاطني المنطقة وهي صديقة للبيئة، مثل مشروع مزرعة الأبقار والدواجن ومزرعة القمح ومزرعة الخضار، وجامعة الذيد، التي ستضم كلية خاصة بالزراعة، وسيتم دعم الطلبة من خلال تخصيص مزارع نموذجية، يتدرب فيها الطلاب والطالبات خلال دراستهم، ويسهمون في تعزيز المشروعات الزراعية، وصولاً للإنتاج الذاتي في المنطقة.

وأشاد سموه بأبناء المنطقة الوسطى، التي اعتبرها من المناطق الملتزمة بعاداتها وتقاليدها، واعداً سموه بالمحافظة عليها من كل عبث أو انحراف، وذلك عبر إطلاق المشروعات التنموية وسن القوانين، التي تسهم في حماية المدن والمحافظة على البيئة.

بالإضافة إلى إنشاء المراكز البحثية مثل مركز علوم الصحراء، التي يدرس فيها الطلبة كيفية المحافظة على الصحراء ومواردها، وتخزين البذور بالطريقة الصحيحة، وإعادة استزراعها.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة، أهالي المنطقة الوسطى، إلى أهمية التعاون والالتزام والمحافظة على البيئة، وتربية النشء على العادات الأصيلة وإعادة الذكريات الماضية، التي عاشها الآباء والأجداد وإحياء التجمعات الاجتماعية والمجالس، مع مواكبة التطور وطلب العلم، ليخدم أبناء المنطقة بلدتهم.

وكان سموه فور وصوله قد أزاح الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح السوق، ليتجول بعدها في أقسام السوق المختلفة، مستمعاً لشرح مفصل عن أعداد المحلات والخدمات، التي يقدمها السوق لمرتاديه، واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته على التصاميم الهندسية، التي يتميز بها السوق، حيث يحمل تصميم المبنى طابعاً إسلامياً مزوداً بزخارف داخلية وخارجية تحمل ذات الطابع المعماري، كما يتمتع المبنى بمواصفات عالية من حيث الأمن والسلامة.

سداد مديونيات

وتنفيذا لتوجيهات سموه الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً.

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