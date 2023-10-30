محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.







وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس: ((ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة.

والتي ستعقد في السابع من نوفمبر القادم.. الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة وتمثل الاجتماعات وقفة لتقييم أنفسنا.. ومراجعة إنجازاتنا.. وتشخيص أولوياتنا القادمة للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا)).

إسكان

وأضاف سموه: ((كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه أو حاجته لمسكن جديد بالإضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن، وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة)).

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ((واعتمدنا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء قراراً بتنظيم تصدير الأحياء المائية خارج الدولة بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين في التصرف في الكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع جديدة لهم.. وأقررنا أيضاً سياسة جديدة لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة بما يضمن استفادة القطاع الصناعي لدينا وخاصة مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها داخل الدولة)).

وقال سموه: ((واعتمدت حكومة الإمارات اليوم أيضاً تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ونائبته الدكتورة مها بركات. والمؤسسة الجديدة هي المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها.

وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع وحتى المستهلك ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع)).

وأضاف سموه: ((كما أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية لدولة الإمارات بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية ليكون مقرها في دولة الإمارات)).

وتعقد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الجديدة للعام 2023 في السابع من نوفمبر المقبل، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إمارة أبوظبي، وتنطلق الاجتماعات والتي تمتد على مدار يومين وفق أجندة متكاملة بحضور الحكام وأولياء عهودهم وأكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وتُعد الاجتماعات السنوية محطة وطنية بارزة تنظمها حكومة الإمارات بشكل سنوي وتجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة الاتحادية والمحليات، واستعراض أهم التصورات للعمل الحكومي في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

مؤسسة الإمارات للدواء







وأعلنت حكومة دولة الإمارات عن إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء بهدف ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز عملية البحث والتطوير في القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الدوائية.

ويترأس مجلس إدارة المؤسسة ــ التي تعد جهة اتحادية تابعة لمجلس الوزراء ــ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة مها بركات، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.

ويشكّل إنشاء المؤسسة خطوة نوعية في إطار تطوير القطاع الصحي في الدولة بما يرسخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في قطاعي الرعاية الصحية والإنتاج الدوائي المتطور.

ويعزز القدرة الصناعية الإماراتية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة وبتكلفة فعالة بما يضمن توافر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية، ويدعم تعزيز الأمن الدوائي في الدولة.

تتولى المؤسسة تنظيم وإدارة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة، شاملاً المنتجات الدوائية والصيدلانية، والوسائل الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، والمنتجات الحيوية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية والمستحضرات البيطرية والأسمدة والمبيدات والمصلحات الزراعية، ومنظمات نمو النبات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.

وتكون المؤسسة الجهة المسؤولة عن إعداد إطار وطني متكامل للبحوث الدوائية والدراسات والتجارب السريرية وغير السريرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، واعتماد الجهات المخولة بإجراء هذه البحوث والتجارب والرقابة والإشراف عليها.

كما تختص المؤسسة بإصدار التراخيص لمصانع وشركات المنتجات الطبية والصيدليات التركيبية والشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، والصيدليات والمستودعات والمخازن والمكاتب التسويقية، وبنوك الدم ومراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية والرقابة على هذه المنشآت.

كما يندرج ضمن اختصاصات المؤسسة إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتصنيع وبيع وتوزيع وعرض وحيازة وتداول وتخزين والتخلص من المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات المراقبة والمنتجات شبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية.

إضافة إلى إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية وترخيص إعلاناتها التسويقية، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط التصاريح والموافقات الصادرة. وتعد المؤسسة الجهة المسؤولة عن إعداد والإشراف على تنفيذ الإطار الوطني لفحوص المنتجات الطبية في كافة مراحلها، واعتماد مختبرات فحوص المنتجات الطبية والرقابة والإشراف عليها.

وتتولى المؤسسة اعتماد وتسجيل ووضع نظام التسعيرة للمنتجات الطبية في الدولة، وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع ورصد المنتجات الطبية من المصنِّع وحتى وصولها للمستهلك، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيدلة الجينومية تساهم في تطوير الأدوية والعلاجات الأكثر كفاءة، وتعزز تطبيقات الطب الشخصي في الدولة.

وكذلك تطوير السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد مستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتطوير نظام اليقظة الدوائية الوطني، والإشراف على تنفيذه بما يضمن جودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية، إضافة إلى اقتراح الحوافز والمزايا المالية وغير المالية بما يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية.

وتعمل المؤسسة في تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بالمنتجات الطبية في الدولة، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة.

وضمن جهود دولة الإمارات لتوفير أفضل سبل العيش الكريم ودعم منظومة الإسكان الحكومي بالحلول المتكاملة والمتوافقة مع احتياجات المواطنين والمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ضوابط واشتراطات إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية بعد التنفيذ التي يقدمها البرنامج.

بما يجيز قبول الطلبات المقدمة من المستفيدين من المساعدات السكنية التي ترد إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، وتمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، وطلبات بيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.

وتتضمن الضوابط والاشتراطات أن يتوفر لدى مقدم الطلب مبرر مقبول لطلب نقل الرهن العقاري أو التصرف في المسكن القائم، وذلك بغرض بناء أو شراء مسكن جديد.

وأن يكون المسكن قد تم استلامه استلاماً نهائياً من قبل المستفيد وصرفت قيمة المساعدة السكنية له بالكامل، وموافقة مقدم الطلب على إيداع قيمة المساعدة السكنية الناتجة عن التصرف في المسكن في الحساب المالي المخصص بغرض إعادة استخدامها في بناء أو شراء المسكن الجديد، وضمان توفير المستفيد لمسكن بديل وملائم للأسرة من الناحية الإنشائية والاجتماعية.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على مرونة خفض قيمة التمويل السكني ((القرض المرن)) بما يتوافق مع قدرة المستفيد المالية دون التعديل على سنوات السداد المحددة بالنظام الحالي، والسماح للمستفيد بإعادة الاستفادة من فرق التمويل السكني المخفض خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات وبحد أقصى قيمة قرار المساعدة السكنية الصادر له، وذلك تلبية للاحتياجات السكنية للمواطنين.

تصدير الأحياء المائية

وضمن جهود الدولة للمحافظة على الثروة السمكية والموارد الطبيعية للدولة، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية يتضمن الفئات المسموح لها بالتصدير، وضوابط تصدير الأحياء المائية التي يتم اصطيادها، والمنشآت العاملة في التصدير، ويستهدف القرار تحقيق الفائدة الاقتصادية للصيادين من خلال التصرف بالكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع مناسبة.

كما اعتمد مجلس الوزراء لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والتي تضمنت إجراءات ضبط المخالفات، ومدة سقوط المخالفة، وقائمة المخالفات والجزاءات، بما يعزز تحقيق أهداف حماية وتنمية الثروات المائية الحية والثروة السمكية والممارسات المتبعة في مهنة الصيد.

واعتمد المجلس سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وتتضمن أحكاماً بشأن ترخيص المنشآت العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، وجمع وإعادة تدوير وتصدير المواد القابلة لإعادة التدوير.

وبما يضمن الارتقاء بهذا المجال في الدولة وتوجيه النفايات القابلة لإعادة التدوير كالإطارات المستعملة، والنفايات الإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، ونفايات زيوت الطعام وزيوت الطهي المستعملة.

وخبث الألمنيوم إلى مصانع إعادة التدوير بالدولة، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي للإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير وتلبية احتياجات مصانع إعادة تدوير النفايات وتوفير المواد القابلة لإعادة التدوير المحددة ضمن نطاق القرار عن طريق تنظيم عمليات الجمع والتصدير والاستيراد دون الإخلال بالمتطلبات البيئية والالتزامات الدولية.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الصحة العامة، تضع بموجبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعينة الضوابط والشروط التي تكفل الوصول لخدمات الصحة العامة دون تمييز، وتنظيم عملية الإعلان والترويج للمنتجات أو الخدمات بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها.

وإدخال مفهوم الصحة الواحدة وهو نهج تعاوني ومتعدد القطاعات ومتعدد التخصصات يعمل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية بهدف تحقيق النتائج الصحية المثلى، كما تشتمل التعديلات على القانون تعريفاً للمرض المشترك الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وآليات للوقاية من الأمراض السارية بما فيها الأمراض المشتركة.

كما تستهدف التعديلات على القانون توفير الخدمات اللازمة لرعاية الأطفال وحمايتهم من الناحية الصحية والاجتماعية وضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين والبالغين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم، وتنظيم الفحوص الطبية الدورية للأسرة وفقاً للبرامج الصحية المعتمدة، وتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة لحماية الصحة العامة في المجتمع، وتوفير مناهج الصحة العامة لدمج وتطوير مناهج الصحة العامة في البرامج والمساقات الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز بحوث الصحة العامة.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الحجر الزراعي، ينظم إجراءات الحجر الزراعي في حال وجود أية آفات أو أمراض نباتية تظهر أثناء استيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، ويراعي القانون معايير تعزيز الأمن الزراعي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري للإرساليات الزراعية والسلع ذات الأصل النباتي.

وضمان حماية الثروة الزراعية للدولة والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والحد منها، وضمان تحقيق الدولة للمتطلبات العالمية في هذا المجال، والتزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية.

ودعماً لجهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، اعتمد المجلس أيضاً قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الحجر البيطري يتضمن إجراءات الحجر البيطري في حال وجود أمراض حيوانية في الإرساليات الحيوانية، وينظم القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، والإجراءات المتخذة بمواجهة وسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل.

وتقييم مستوى الخدمات البيطرية وإجراءات الرقابة الحيوانية المطبقة في دولة التصدير أو دولة المنشأ، ويستهدف القانون تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير.

الاتجار الدولي بالحيوانات

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، يتضمن ضوابط استيراد وتصدير العينات والشحنات، والأحكام المتعلقة بالتعامل التجاري، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً، والأحكام المتعلقة بالعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، والأحكام الخاصة بالمؤسسات العلمية والبحوث.

والتزام المنشآت والعيادات البيطرية بالتحقق من وجود المستندات المتطلبة وفق أحكام القانون بالنسبة لأيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تتلقاها لديها.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعديل قائمتي السلائف الكيميائية المرفقتين بالقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بإضافة (4) مواد ضمن قائمتي السلائف الكيميائية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والتنبيهات والتحذيرات الواردة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ويهدف القانون إلى حماية المجتمع من جميع المؤثرات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة، حيث تعتبر السلائف الكيميائية من المواد الخام التي يمكن أن تستخدم في صناعة المخدرات غير المشروعة كما أن بعض هذه المواد تندرج ضمن صنف المواد الخطرة وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة.

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة يتضمن المتطلبات العامة التي يجب على كافة المنتجات تلبيتها قبل استيرادها، أو بيعها، أو تصنيعها، أو استخدامها في الدولة.

حيث يهدف القرار ضمان جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة وفقاً للمواصفات الإماراتية والدولية، ودعم الصناعة الوطنية ذات الجودة وحمايتها من تنافسية المنتجات الرديئة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على السياسة الإجرائية لتطبيق الرخصة المهنية للكادر المدرسي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تهدف إلى وضع إطار لتنفيذ نظام الترخيص المهني للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وتحديد مرتكزات تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، والقادة والمهنيين في الوظائف الدّاعمة المستهدفة في نظام الرُّخص المهنية في المؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتوفير إرشادات لتصميم إجراءات التوظيف، والتدريب، والترقية المرتبطة بالرخصة المهنية، وتنظيم إجراءات تجديد الرخص المهنية، وتضمين متطلبات التراخيص في برامج التطوير والتدريب للكوادر المدرسية.

كما اعتمد المجلس نماذج حوكمة جديدة لإدارة وتشغيل بعض المدارس الحكومية وتشمل مدرسة خليفة بن زايد الأول في إمارة أبوظبي ومدرسة النخبة الحكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تطوير آليات وأساليب إدارية ذات جودة عالية ووفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، وتجربة المناهج الدراسية الجديدة التي يكون محور التعليم فيها منطلقاً من الهوية الإماراتية ويتيح الفرصة للطلبة للتميز عالمياً، والتي سيتم تطبيقها والتوسع بها بشكل متدرج في المدارس الحكومية.

واطلع المجلس على نتائج استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية، والذي ارتكز على استخدام الهوية الرقمية كمنصة رسمية وحصرية، واعتماد التوقيع والختم لكافة المخاطبات والمعاملات.

وكمحفظة رقمية، ومصدر رئيسي للوثائق والمستندات الرسمية. كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين المنعقد في الهند خلال الفترة ما بين 25- 26 أغسطس 2023، واللجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولة وجمهورية كوريا الجنوبية. والتي تضمنت مناقشة سبل التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة منها:

قطاع ريادة الأعمال، الاقتصاد الأخضر وقطاع الطيران. بالإضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في قمة بودابست الخامسة للديموغرافية في جمهورية المجر، التي استهدفت الإسهام في طرح تجارب الدول في دعم سياسات الأسرة وحماية قيمها بوصفها النواة الأهم لكل أُطر واستراتيجيات الأمن المجتمعي والوطني للدول تجاه الظواهر السلوكية السلبية، وفقدان الهوية الوطنية، وغيرها من التحديات الراهنة.

كما استعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن كلٍ من موضوع ((سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص))، وموضوع ((أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة))، واعتمد مرئيات الوزارات والجهات الاتحادية المعنية وفق خططها السنوية. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالدولة.

وفي الشؤون الدولية وافق المجلس على استضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026 في دبي، بما يرسخ مكانة الدولة كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال وكمركز دولي رائد للاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

كما صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الإقليمية والدولية. وصادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.

سموه:

الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تضم 500 شخصية حكومية

تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ونائبته مها بركات

أقررنا اتفاقية للإمارات بشأن الخدمات الجوية مع إيران للإقليميْن وما وراءهما

أقررنا سياسات توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي ومرونة في القروض

ضمن أجندة الاجتماع

ضوابط لتنظيم تصدير الأحياء المائية بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين ومتطلبات السوق المحلي

اعتماد سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة

بدء تطبيق السياسة الإجرائية لرخصة الكادر المدرسي واعتماد نماذج حوكمة جديدة لتشغيل عدد من المدارس

اعتماد تعديل قوانين اتحادية في الصحة والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

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