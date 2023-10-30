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وزارة الصناعة و«إيدج» تطلقان مبادرات لتسريع التحول التكنولوجي

10/30/2023 7:22:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة ((إيدج))، تحت مظلة ((مركز تمكين الصناعة 4.0)) المشترك، أحدث برامجها التدريبية ((Leadership 4.0))، بالإضافة إلى برنامج ((Tour 4.0))، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية، وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.

وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يمثل التحول التكنولوجي إحدى الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على رفع الوعي بمهارات وآليات هذا التحول في القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تبني الحلول الداعمة لتطبيقه.

وأضاف: يأتي برنامج ((Leadership 4.0)) وبرنامج ((Tour 4.0))، كإحدى المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، في إطار تعاونها مع مجموعة ((إيدج))، ويهدف إلى تزويد قادة القطاع وكبار المديرين التنفيذيين والتقنيين بالمعرفة اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع وأفضل الممارسات الدولية، ويتوافق البرنامج مع جهود الوزارة لتعميم التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة وزيادة التنافسية والاستدامة والإنتاجية في القطاع الصناعي الوطني.

ودعا الهاشمي الشركات الصناعية في الدولة، إلى الاستفادة من مبادرات الوزارة الداعمة للتحول التكنولوجي والتمكين.

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