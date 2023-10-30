الأسهم القيادية ترفع مؤشر سوق دبي %1.38

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38% أو ما يعادل 52.21 نقطة ليغلق عند 3838.76 نقطة، في أولى جلسات الأسبوع، ليحقق السوق مكاسب بنحو 7.4 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 640.98 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 648.4 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.

وقاد سهم ((ديار للتطوير)) و((سالك)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 6.4% و5.6% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي مع صعود أسهم أملاك للتمويل 4.5%، والإمارات دبي الوطني 3%، و((إعمار العقارية)) 2.8%، ودبي الإسلامي 2.7%.

وواصل ((إعمار العقارية)) تصدره النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 117.5 مليون درهم، ليستحوذ على 24.4% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه ((مصرف عجمان)) جاذباً 61.5 مليون درهم، ثم ((سالك)) بسيولة 52.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.52% إلى مستوى 9285.37 نقطة.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي ((سوداتل للاتصالات)) 6.7%، و((الواحة كابيتال)) 5.3%، و((إي أس جي ستاليونز)) 3.2%، و((حياة للتأمين)) 2.6%.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((الواحة كابيتال))، حيث تم تنفيذ الصفقات على 19.5 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون درهم بسعر 1.8 درهم للسهم.

واستحوذ ((العالمية القابضة)) على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.98 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 109.8 ملايين درهم، ثم ((الواحة كابيتال)) بسيولة 94.6 مليون درهم.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 24.4 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.426 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و648.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و480.97 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.9 مليون سهم عبر تنفيذ 22.2 ألف صفقة.

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