10 % ارتفاعاً في أسعار «سيارات 2024»

بدأت وكالات سيارات محلية، توفير الموديلات الجديدة لعام 2024 بارتفاعات سعرية ما بين 3% و10% عن أسعارها لموديلات العام 2023، فيما قلصت من حجم حوافز البيع المعتادة، التي يبحث عنها المشترون على غرار التسجيل والتأمين المجاني أو تسهيلات ما بعد البيع، مثل تمديد الضمان لبرامح الصيانة مخفضة السعر.

ولفت مختصون في سوق السيارات المحلي، إلى تباين الأسعار المطروحة على موديلات 2024 من وكالة لأخرى ارتباطاً بكلفة الاختلافات التصنيعية، والإضافات على عوامل الرفاهية للموديلات الجديدة عن موديلات العام، حيث يعتبر السوق المحلي من أكثر الأسواق ديناميكية، وبحثاً عن التطور في السيارات من عام لآخر.

وأشار المختصون، إلى اختلاف حوافز البيع بدورها طبقاً لسياسة كل وكالة واستناداً لمعطيات السوق، مثل توقيتات حجوزات الشراء ما بين بداية موسم طرح الموديلات وفترات الترويج، التي تشهد تنافسية بين الوكلاء في توفير الامتيازات الترويجية، متطرقين إلى تحمل الوكلاء بعض الفروقات السعرية، والفوائد البنكية المصاحبة للتمويلات نيابة عن العملاء، بما يعزّز من حركة تصريف المخزون.

وتظهر مؤشرات لرصد أسعار السلع بين الأسواق، أن متوسط سعر السيارات الأكثر طلباً، والتي تبدأ بالفئات ذات المحركات الصغيرة تراوحت في سوق الإمارات بين 75 ألفاً و81 ألف درهم، خلال النصف الأول 2023، وشهدت تلك الفترة عروضاً مختلفة من جانب السوق لتنشيط البيع على موديلات العام الجاري، لا سيما بعد زيادة المخزون نتيجة التسارع النسبي في حركة التوريد، مقابل ذلك تظهر الأسعار المطروحة في السوق ارتفاع متوسط الأسعار إلى ما بين 80 ألفاً و85 ألف درهم على السيارات الأكثر طلباً.

وأكد أيمن البيجاوي، مدير مبيعات ((جي أم سي)) و((شيفروليه))، في ((بن حمودة))، أن تغير الأسقف السعرية للسيارات يختلف من وكالة لأخرى على الموديلات الجديدة، وفق العديد من العوامل، في مقدمتها التسعير المحدد من قبل الشركات المنتجة، لا سيما مع وجود إضافات أو اختلافات تصنيعية جزئية أو كلية، ما سيضفي بالتبعية قيمة إضافية على السعر النهائي، خاصة على الحجوزات الأولى، وفي بداية موسم طرح الطرز الجديدة.

وأشار إلى أن حزمة من التسهيلات التي يقدمها وكلاء على موديلات المخزون الحالي قد لا يتم تطبيقها على حجوزات الشحنات المبكرة للعام الجديد، منها تسهيلات تخفض الكلفة الكلية لامتلاك السيارة مثل تحمل الوكيل إجمالي الفوائد البنكية للتمويل، وتوفير السيارة بمعدل صفري لسعر التمويل من خلال البنوك.

وذهب مدير مبيعات ((فولكس فاجن)) في أبوظبي سامر دويعر، إلى الرأي نفسه، مؤكداً ارتباط سعر البيع المباشر بسياسات المنتجين والكلفة السوقية، باعتبار أنّ هناك موديلات العام الجديد، والتي من المنتظر توافرها الشهر الجاري، حيث تشهد ارتفاعات طفيفة لا تتخطى 3% على موديلات بعض الطرز، فيما يتوقع ثبات سعري على طرز أخرى، مشيراً إلى ارتباط الحوافز الحالية التي تطرحها الوكالات بدورها بوجود مخزون من موديلات العام الحالي، يتمتع بالعديد من التسهيلات على صعيد التسجيل، والمدى الزمني لبرامج الصيانة والضمان، وهو ما قد يختلف على صعيد موديلات العام الجديد.

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