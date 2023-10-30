«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 150 من قادة أعمال كولومبيا في صناعات البن والكاكاو والزمرد

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية ((وجد من أجل التجارة)) في كولومبيا، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وزار المركز العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن، حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، واستقطبت الحملة أكثر من 150 من قادة أعمال بارزين من كلتا المدينتين الكولومبيتين، حيث سلط وفد المركز الضوء على الجاذبية التجارية لدبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وتعتبر كولومبيا مركزاً رائداً لتجارة وإنتاج مجموعة مختلفة من السلع أبرزها الزمرد والذهب والبن والكاكاو، وتمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى دعم استكمال وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة ستعود بنتائج اقتصادية ملموسة على كلا البلدين.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وكولومبيا 272 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف تدفقات التجارة والاستثمار بينهما ثلاث مرات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((تعد كولومبيا سوقاً حيوية تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة لمجموعة من السلع المهمة بداية من الزمرد مروراً بالذهب، ووصولاً إلى التكنولوجيا.

كما أنها قوة عالمية مؤثرة في مجال الأغذية الزراعية كونها ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام، وواحدة من أكبر 10 منتجين للكاكاو، وأيضاً واحداً من أغنى البلدان بالمياه على وجه الأرض.

ويجمع بين دولة الإمارات وكولومبيا بالفعل علاقات تجارية ديناميكية راسخة، وهدفنا هو الانتقال بهذه العلاقة إلى المستوى التالي. ولذلك، يسعدني أن أعود إلى كولومبيا لتوطيد أواصر علاقاتنا التجارية بشكل أكبر وتسليط الضوء على الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دبي لتكون بوابة للقطاعات والسلع الكولومبية المتنوعة للتوسع عالمياً)).

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