دبي تستضيف «مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3.0» في سبتمبر 2024

أعلن مركز ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)) عن إطلاق الدورة الأولى من ((مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3))، وينظمه مركز دبي المالي العالمي يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

يأتي الإعلان عن إطلاق المهرجان بناءً على الزخم الذي شهده إطلاق ((كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3))، والذي حظي باهتمام كبير منذ تأسيسه في وقت سابق من هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي والويب 3 في استقطاب رواد الابتكار العالميين، والشركات الناشئة، ورؤوس الأموال، والقادة من مختلف القطاعات إلى المنطقة.

ويعكس إقامة هذا الحدث الأول من نوعه في دبي، التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار. وتركز أجندة الحدث على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب3.

في سياق متصل، أشارت دراسة أجرتها شركة ((برايس ووترهاوس كوبرز)) أخيراً، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030، بينما أشار تقرير آخر صدر عن شركة ((ماكينزي)) للاستشارات الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيوفر حوالي 200 ألف وظيفة في منطقة الشرق الأوسط وحدها بحلول 2025.

دعم الإبداع

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير بيئة تمكينية مستقبلية تدعم الإبداع وتعزز التعاون وتُمكّن الأفراد من إحداث تغيير هادف. وتشمل أهم محاور ((مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3)) التعرف والوقوف على الإمكانات الهائلة واللامحدودة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3، عبر فتح مسارات وآفاق جديدة وواعدة للنمو والتطور الاقتصادي، حيث يتوافق هذا التوجه المستقبلي مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نشكل مستقبل المواهب والتكنولوجيا والقطاع المالي فحسب، بل نؤكد أيضًا التزامنا المتواصل بدفع عجلة الابتكار وتعزيز دوره في تحقيق المزيد من التطور في القطاع المالي العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 100 عارض وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والويب3.

نهج طموح

وقال عارف أميري، المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تمثل النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3، النهج الطموح لمركز دبي المالي العالمي لإثبات مكانته كمركز رائد لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار. ويتطلب النمو والابتكار تدفقاً قوياً من رأس المال البشري عالي الجودة، وصانعي السياسات، ومبتكري التكنولوجيا، والمستثمرين. ومن خلال إنشاء منصة تثمن أطر التعاون العالمي، فإننا لا نكتفي بالعمل على تعزيز الحوار حول الذكاء الاصطناعي والويب 3، بل نواصل الجهود ونمهد الطريق نحو تبني مستقبل رقمي للجميع.

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