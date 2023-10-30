2000 من خبراء «ويب 3.0» يشاركون في «قمة دبي للبلوكتشين» غداً

تستضيف دبي، غداً، وعلى مدى يومين، فعاليات ((قمة دبي للبلوكتشين))، التي تعدّ بؤرة اهتمام لخبراء العالم المتخصصين في الموجة المستقبلية من الإبداع في شبكة الإنترنت، الذي اصطُلح على تسميته بـ((ويب 3.0))، وكذلك كبار المبتكرين على مستوى العالم في مجال سلاسل الكتل ((بلوكتشين)).

ومن المنتظر أن يشارك في فعاليات القمة ما يزيد على 2000 من الخبراء وصُنّاع القرار في ((ويب 3.0))، وأيضاً مسؤولي شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رواد أعمال ومؤسسي شركات ناشئة. وستتضمن فعاليات القمة مناقشات وحلقات بحثية لرصد أبرز الاتجاهات الناشئة والابتكارات في مجالات ((ويب 3.0))، ((بلوكتشين))، الذكاء الاصطناعي، الرموز غير القابلة للاستبدال، التنظيم اللامركزي ذاتي الحوكمة، وغيرها من التطبيقات التقنية فائقة الحداثة التي تشكل المستقبل في مجال الرقمنة.

وسيشمل جدول أعمال الفعالية أيضاً جلسات تخصصية، ومن أهمها ((خلق القيمة في ميتافيرس))، ((نظرة عامة على الرموز غير القابلة للاستبدال: اتجاهات وفرص))، ((التمويل المركزي واللامركزي، وكيفية ردم الفجوة بينهما))، و((التنظيم اللامركزي ذاتي الحوكمة: فرص لبناء الأعمال التجارية))، و((تنظيم الأصول المُشفّرة))، وغيرها. وعلاوة على ذلك، سيتضمن جدول أعمال القمة أيضاً إقامة الدور النهائي الإقليمي لمسابقة ((كأس العالم للشركات الناشئة))، والتي تنظمها شركة ((بيجاسوس فنتشرز)) الأمريكية. وستتاح للشركة الناشئة الفائزة في هذه المسابقة فرصة حضور الدور النهائي العالمي، والذي ستستضيفه سان فرانسيسكو، إلى جانب فرصة أخرى للفوز بتمويل قيمته 1 مليون دولار.

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