الرئيس التنفيذي للعمليات في السلطة لـ « البيان»: 93 شركة تستعد للترخيص من «دبي للخدمات المالية»

كشفت سلطة دبي للخدمات المالية، عن أن عدد الشركات المالية الجديدة التي حصلت على موافقة مبدئية للعمل في مركز دبي المالي العالمي بلغ 75 شركة، إلى جانب 18 شركة أخرى تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة، مؤكدة أن العام 2023 سيكون استثنائياً، وسيحقق رقماً قياسياً من ناحية حجم استقبال الشركات المالية الجديدة، ما يعكس جاذبية دبي كمركز مالي عالمي وموطن للابتكار.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، في تصريحات لـ ((البيان))، إن عدد الشركات المالية المرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وصل اليوم إلى 655 شركة، منها 80 شركة جديدة حصلت على الترخيص منذ بداية العام الجاري.

وأفاد العوضي، بأن عدد الشركات المالية الجديدة التي تقدمت بطلبات الحصول على ترخيص في مركز دبي المالي العالمي بلغ 93 شركة، منها 75 شركة حصلت على موافقة مبدئية، و18 في مرحلة إجراءات الحصول على الترخيص المبدئي، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة تأتي من كل دول العالم، لاسيما من آسيا وأوروبا، وتعمل في كافة المجالات المالية، سواء البنوك الخاصة أو الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط والاستشارات.

مستثمرين خارجيين

وذكر العوضي، أن معظم الشركات التي تم ترخيصها تكون لمستثمرين خارجيين، لديهم شركات ناشئة وناضجة تعمل في بلدانها الأم، لكنها وجدت في دبي خياراً آمناً للاستثمار والتوسع، بحكم موقع دبي الاستراتيجي، والنظام البيئي المتطور للإمارة، وسهولة عمل الشركات وممارسة الأعمال، فضلاً عما توفرّه البيئة الاقتصادية في دبي من تشريعات وقوانين تعتبر من أهم العوامل التي تجذب الشركات العالمية.

وأضاف العوضي: ((اليوم الشركات العالمية تخضع لضوابط وتشريعات صارمة في بلدها الأم، وبالمقابل، نحن في سلطة دبي للخدمات المالية، نطبق نفس هذه المعايير الصارمة، ولكنها أكثر مرونة ورشاقة وذكاء، تؤهل الشركات في مركز دبي المالي العالمي للعمل بحرية وأريحية مع شركاتها الأم، أو حتى توسعها خارج المركز، ودخولها أسواق جديدة)).

وذكر العوضي، أن سلطة دبي للخدمات المالية، هي عضو في مجلس إدارة المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO)، وهي من الهيئات التنظيمية التي تضع معايير التنظيم الدولي في الأسواق، ولذلك نحن في السلطة اليوم نجلس في المقاعد الإمامية للمنظمة، ونقود ونسهم في وضع التوجهات المستقبلية للقطاع المالي العالمي.

وأكد العوضي، أن الشركات التي تنضم اليوم إلى مركز دبي المالي العالمي وتحصل على الترخيص، تأتي من جميع دول العالم، سواء بريطانيا أو الصين أو الهند، وكذلك شركات أمريكية، وتعمل في مختلف مجالات القطاع المالي، سواء محافظ استثمارية أو بنوك خاصة أو صناديق التحوط أو شركات إعادة التأمين، أو إدارة الثروات أو الأسهم الخاصة أو الاستشارات أو المحامين.

رخصة اختبار

وقال العوضي، إن عدد الشركات التي حصلت على رخصة اختبار الابتكار بلغ 5 شركات منذ إطلاق البرنامج في 2017، إلى جانب 13 شركة مسجلة حالياً في البرنامج، وهي لا تزال في مرحلة الاختبار والتقييم.

وأطلق برنامج رخصة اختبار الابتكار في عام 2017، وهو برنامج تنظيمي مرخص، يُمكّن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي.

ولفت العوضي، إلى أن رخصة اختبار الابتكار، ليست ابتكاراً تكنولوجياً، إنما ابتكاراً مالياً، حيث تختص الشركات بأنظمة المدفوعات والتمويل الجماعي، والعديد من المجالات المالية الأخرى، ويعتبر عدد الشركات التي نجحت في الحصول على الترخيص كبيراً، مقارنة بمراكز مالية عالمية أخرى.

غرامات

وكشف العوضي، عن أن السلطة استقبلت منذ مطلع العام الجاري 367 شكوى في مجال القطاع المالي، كما أصدرت 13 تنبيهاً بخصوص عمليات الاحتيال والممارسات الخاطئة والتزوير أو انتحال الشخصية.

وأضاف العوضي، أن إجمالي الغرامات المطبقة على الشركات والأفراد المخالفين، بلغ نحو 3.1 ملايين دولار منذ مطلع العام الجاري، منها 3.02 ملايين دولار غرامات على خمس شركات مالية، ونحو 240 ألف دولار غرامات على 3 أفراد، لافتاً إلى أن ازدياد عدد الشركات التي تنضم إلى المركز وتوسع حجم الأعمال، يزيد من حجم المخالفات بشكل طبيعي.

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