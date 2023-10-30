تايلور سويفت أول مليارديرة عصامية في سوق الموسيقى

انضمت المغنية العالمية تايلور سويفت، رسمياً، إلى ((نادي مشاهير المليارديرات))، الذين يجمعون في أرصدتهم المصرفية حسابات مالية تتخطى الـ 10 أرقام.

وبدأت نجمة البوب، تايلور سويفت، جولتها الغنائية إيراس Eras التي تتوج مسيرتها المهنية الممتدة لعقدين من الزمن، احتفالاً بـ 10 ألبومات أيقونية قامت بإنتاجها.

وحققت الجولة نجاحاً استثنائياً، إذ سجلت مبيعات التذاكر 780 مليون دولار، وتوشك أن تصبح واحدة من أكثر الجولات الغنائية ربحاً في التاريخ.

وتمثل هذه الجولة مرحلة مفصلية في حياة النجمة البالغة من العمر 33 عاماً، إذ أصبحت أول موسيقية تحقق لقب ((مليارديرة)) بسبب أعمالها الموسيقية وحفلاتها فقط.

وارتفعت ثروة سويفت بنحو 360 مليون دولار من مستويات يونيو لتصبح الآن أكثر من 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقديرات فوربس، وهو ما رفعها إلى المركز الـ 34 بقائمة أغنى السيدات العصاميات في أمريكا.

الزيادة الكبيرة في ثروة تايلور سويفت جاءت من إيرادات هذا الصيف الذي لا ينسى في حياة النجمة، إذ حصلت على ما يقدر بـ 190 مليون دولار، بعد خصم الضرائب من المحطة الأولى لجولة إيراس، بالإضافة إلى 35 مليون دولار آخر حققتها في الأسابيع الأولى لعرض فيلمها ((تايلور سويفت: جولة إيراس Taylor Swift: The Eras Tour))، هذه الأموال شكلت جزءاً كبيراً من ثروتها، فأكثر من نصف مليار دولار من ثروة تايلور سويفت مما تجنيه من الجولات الموسيقية والحفلات، وتعتمد الـ 500 مليون دولار الأخرى على القيمة المتزايدة لمكتبتها الموسيقية الخاصة، كما أنها تمتلك أيضاً ما قيمته 125 مليون دولار من العقارات، بما في ذلك 6 منازل وطائرة خاصة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

ظاهرة

ويأتي صعود ثروة تايلور سويفت، في وقت تزداد فيه ظاهرة زيادة المشاهير المليارديرات، إذ تحتل المرتبة الـ 15 بين الشخصيات الشهيرة في تصنيف فوربس، الذين حققوا لقب ملياردير، وفي المرتبة التاسعة من بين الذين حققوا هذا الإنجاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، كما أنها تعد واحدة من 4 موسيقيين حققوا هذا اللقب بشكل رسمي.

الأرقام لا تكذب

ومنذ إصدارها أول ألبوم مع يونيفرسال ميوزيك غروب، بعنوان Lover في عام 2019، بلغ مجموع المبيعات في الولايات المتحدة، 37.3 مليون نسخة، وفقاً للبيانات المقدمة لمجلة فوربس من قِبل لومينيت. وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساوند رويالتيز، أليكس هايش، إلى أنه بالنظر إلى هيمنتها المستمرة على صناعة الموسيقى وتحولها إلى علامة تجارية عالمية، فمن الواضح أن قيمة ألبوماتها قد ارتفعت بشكل كبير.

كما أشار هايش، إلى أن أول 6 ألبومات لها قدرت بـ 140 مليون دولار من قبل فريق براون قبل خمس سنوات فقط.

نجاح استثنائي

وكتبت تايلور سويفت كلمات 50 أغنية رئيسية لها مدرجة في تصنيف بيلبورد، هذا يعني أنها كانت المؤلفة الرئيسية لأكثر من ربع الأغاني الخاصة بها، وهو أمر استثنائي ونادر في عالم الموسيقى.

وزاد هذا الدور الكبير الذي لعبته في كتابة كلمات أغانيها، من حصتها في الإيرادات بشكل كبير، ما يظهر أهمية دورها كمبدعة ومؤلفة موسيقية، إضافة إلى ذلك فهي تتعاون بشكل مستمر مع موسيقيين مشهورين مثل جاك أنطونوف وماكس مارتن. ويشترك هؤلاء المنتجون في العمل مع تايلور سويفت ويشاركونها في إنتاج الموسيقى، وفي حالة نجاح الأغاني والمبيعات، يحصلون على جزء من الإيرادات.

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