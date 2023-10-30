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دبي الأولى إقليمياً في التوازن بين العمل والحياة

10/30/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما نالت المركز السادس عالمياً، في مؤشر أفضل مدن العالم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، لعام 2023، والذي صدر أمس عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

ومنحت «سي إي أو ورلد» كل مدينة درجة في ترتيب نهايته العظمى من 100 درجة.

ونالت دبي 94.48 درجة، وبفارق طفيف يقل عن درجة واحدة عن لندن، التي تصدرت المؤشر، برصيد 95.35 درجة.

وتفوقت دبي على كل من سان فرانسيسكو، برشلونة، أمستردام، سول، روما، براغ، مدريد، برلين، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة، بكين، إسطنبول، ودبلن، والتي جاءت في المراكز من السابع إلى العشرين، على التوالي.

وجاءت باريس، نيويورك، طوكيو، وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى الخامس.

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