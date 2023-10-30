316.5 ألف رحلة شغلتها الناقلات الوطنية في 9 أشهر بنمو 26.9 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) 26.9 % خلال أول 9 أشهر إلى 316.5 ألف رحلة، مقارنة مع 249.3 ألف رحلة الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.
وكشفت البيانات أن شركات الطيران الوطنية شغلت خلال سبتمبر نحو 36.3 ألف رحلة مقارنة مع 30.2 ألف رحلة شغلتها الناقلات الوطنية خلال سبتمبر العام الماضي بنمو 20%.
وبحسب البيانات شغلت الناقلات الوطنية خلال أغسطس 38.6 ألف رحلة وهو الأنشط منذ بداية العام، بينما شغلت الناقلات خلال يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال شهر يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس و30.6 ألف رحلة في فبراير و33.9 ألف رحلة يناير الماضي. وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت أول 9 أشهر 122.99 ألف رحلة، مقابل 99.18 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام بنمو 24%، بينما شغّلت «فلاي دبي» أكثر من 80.91 ألف رحلة، من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل 63.04 ألف رحلة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 28.35 %.
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