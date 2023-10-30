316.5 ألف رحلة شغلتها الناقلات الوطنية في 9 أشهر بنمو 26.9 %

ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) 26.9 % خلال أول 9 أشهر إلى 316.5 ألف رحلة، مقارنة مع 249.3 ألف رحلة الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن شركات الطيران الوطنية شغلت خلال سبتمبر نحو 36.3 ألف رحلة مقارنة مع 30.2 ألف رحلة شغلتها الناقلات الوطنية خلال سبتمبر العام الماضي بنمو 20%.

وبحسب البيانات شغلت الناقلات الوطنية خلال أغسطس 38.6 ألف رحلة وهو الأنشط منذ بداية العام، بينما شغلت الناقلات خلال يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال شهر يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس و30.6 ألف رحلة في فبراير و33.9 ألف رحلة يناير الماضي. وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت أول 9 أشهر 122.99 ألف رحلة، مقابل 99.18 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام بنمو 24%، بينما شغّلت «فلاي دبي» أكثر من 80.91 ألف رحلة، من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل 63.04 ألف رحلة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 28.35 %.

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