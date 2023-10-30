برج خليفة يتصدر بإيرادات التذاكر عالمياً

يواصل برج خليفة ترسيخ مكانته عالمياً في إيرادات مبيعات التذاكر، فيما توقعت شبكة «باونس» أن يتبوأ 2023، وللعام الثاني، مرتبة الصدارة في تحقيق أكبر عائدات من إيرادات التذاكر، متفوقاً على معالم العالم الشهيرة، وأن يحتل المركز السادس في المعلم الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأن نتائج تحليلها لمعالم العالم الأكثر شعبية والأكثر ربحاً، تم التوصل إليها بناء على مجموعة متنوعة من العوامل، تشمل أعداد الزوار السنوية، وأسعار الدخول، وتقييمات «تريب أدفايزر» ومنشورات «إنستغرام» وغيرها.

وتفوق برج خليفة على معالم العالم بإيرادات مبيعات التذاكر، بعد تحليل أسعار الدخول وأعداد الزوار للمعالم الأكثر شعبية في العالم، حيث إنه مع تذكرة دخول عامة تبلغ حوالي 41 يورو (37 دولاراً)، ومع أكثر من 17 مليون زائر للمعلم عام 2022، من المتوقع أن يحقق برج خليفة هذا العام نحو 697 مليون يورو (748 مليون دولار)، أي حوالي 2.7 مليار درهم من مبيعات التذاكر فقط.

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