روسيا تعلن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان



أعلنت مديرية وزارة الداخلية الروسية في دائرة شمال القوقاز الفدرالية، الاثنين، عن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب بمطار محج قلعة في جمهورية داغستان.

وقالت مديرية الداخلية في بيان لها، يوم الاثنين أن "وزارة الداخلية وإدارة جهاز الأمن الفدرالي ولجنة التحقيقات الروسية في جهورية داغستان تواصل أعمال البحث والتحقيقات الرامية إلى تحديد هوية مدبري أعمال الشغب في مطار محج قلعة والمشاركين فيها، وإلقاء القبض عليهم".

وأكدت أنه "حتى اللحظة تم توقيف 83 شخصا ممن شاركوا في الأعمال المخالفة للقانون"، حسبما أوردت

قناة "آر تي عربية" الروسية، على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن أفراد الشرطة قاموا بأكثر من 50 عملية تفتيش وصادروا معدات وهواتف تتضمن الأدلة على مشاركة الموقوفين في أعمال الشغب.

وأكدت الداخلية أن "الأوضاع في المنطقة تحت سيطرة أجهزة الأمن، وسيتم قطع دابر أي محاولات لتعقيدها".

وكان حشد من الجماهير دخل إلى أحد المطارات في العاصمة الداغستانية "محج قلعة"، يوم الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل.

ووفقا للسلطات، فقد أصيب 20 شخصا في أعمال العنف، بينهم عدد من أفراد الشرطة.

وذكر الركاب أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة. وأطلقت الشرطة نيران تحذيرية. وأثارت الهجمات حالة من الذعر على المستوى الدولي.

وبحسب السلطات ،هناك أيضا أعمال موجهة ضد اليهود في أقاليم أخرى ذات أغلبية مسلمة في شمال القوقاز. وتم الآن تحويل الرحلات الجوية القادمة من تل أبيب إلى مطارات روسية أخرى في أقاليم آمنة.

يذكر أن القيادة في داغستان أعلنت عن التضامن مع الفلسطينيين في ضوء الوضع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته، انتقدت السلطات المحلية وكذلك منظمات المسلمين والعديد من المنظمات الأخرى الاحتجاجات العنيفة . وأعلن رجال الدين الاسلامي بكل وضوح : "معاداة السامية ليس لها أي مكان في منطقة شمال القوقاز متعددة الأعراق.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الاثنين، الاستخبارات الغربية بالتحريض على أعمال الشغب في روسيا.

من جهة أخرى ، حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى منطقة القوقاز وطالبت الموجودين هناك بضرورة المغادرة على خلفية هذا الحدث.

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