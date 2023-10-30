الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة من أسر "حماس" كشفت عن معلومات مهمة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري

الاثنين، إن المجندة التي كانت محتجزة كرهينة لدى "حماس" وتم تحريرها خلال الليلة الماضية، في

عملية عسكرية داخل غزة، لديها القدرة على تذكر التفاصيل وقدمت معلومات هامة، يمكن أن تستخدمها قوات الأمن الإسرائيلية.



وأضاف هاجاري "أن الجيش لا يزال ملتزما بإطلاق سراح الرهائن المتبقين وعددهم 238"، كما أكد أن 309 عائلة من عائلات جنود الجيش الإسرائيلي جرى إبلاغهم بوفاة ذويهم، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.



كانت مصادر عسكرية قد ذكرت أن جندية إسرائيلية، كانت محتجزة كرهينة لدى حركة حماس، تم تحريرها خلال انتشار القوات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وقالت وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام في إسرائيل في بيان مشترك على منصة إكس (تويتر سابقا): "خضعت الجندية لفحص طبي، وهي في حالة جيدة، والتقت مع أسرتها".

وأضاف البيان أن عملية تحرير الجندية تمت ليلا. وقام الجيش بتداول صورة للجندية وهي برفقة أفراد أسرتها.

من جانبه، قال قيادي في حركة حماس إن إعلان إسرائيل مساء اليوم، تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة هدفه التشويش، وأن لا أحد يصدق الرواية الإسرائيلية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان بأن الإعلان الإسرائيلي "هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف "لا أحد يصدق الروايات الاسرائيلية المتهافتة، وحتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لا يصدق قادته، وما ستقوله المقاومة هو القول الفصل".

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة مصورة من محتجزين لديها في غزة تم أسرهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وظهر في الفيديو ومدته دقيقة و16 ثانية ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبونه فيها بالإفراج عنهن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مرحلة جديدة في الحرب ضد حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، في نهاية الأسبوع. وبالإضافة إلى الضربات الجوية المكثفة، قامت القوات الإسرائيلية أيضا بتوسيع عملياتها على الأرض. وأفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال تقدمت مسافة حوالي ثلاثة كيلومترات داخل قطاع غزة.

وهاجمت حركة حماس إسرائيل في 7

أكتوبر، حيث قتلت أكثر من 1400 شخص خلال الهجوم وفي الأيام التالية. ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم اختطاف ما لا يقل عن 239 شخصا آخرين في قطاع غزة. وذكر الجيش أن معظم الرهائن ما زالوا على قيد الحياة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين منذ هجمات حماس، وهناك مواطنون من 40 دولة بين أولئك القتلى أو المفقودين.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل 8306 فلسطينيين.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة من أسر "حماس" كشفت عن معلومات مهمة

روسيا تعلن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان

الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل

نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة استسلام إسرائيل لحماس

الفرز بين قتلى القصف والوفيات الطبيعية.. بيانات مروّعة لأحد مستشفيات غزة

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات الى غزة الى 100 شاحنة يوميا





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز