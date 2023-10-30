سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

نعرض لكم سجل الفائزين بسجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

وذلك بعد فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بها هذا العام .





العام

اللاعب الفائز

1956

الإنجليزي سير ستانلي ماتيوس.

1957

الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

1958

الفرنسي ريمون كوبا.

1959

الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

1960

الإسباني لويس سواريز.

1961

الإيطالي عمر سيفوري.

1962

التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست.

1963

حارس المرمى الروسي ليف ياشين.

1964

الاسكتلندي دينيس لو.

1965

البرتغالي إيزيبيو.

1966

الإنجليزي بوبي تشارلتون.

1967

المجري فلوريان ألبرت.

1968

الويلزي جورج بست.

1969

الإيطالي جياني ريفا.

1970

الألماني جيرد مولر.

1971

الهولندي يوهان كرويف.

1972

الألماني فرانز بيكنباور.

1973

الهولندي يوهان كرويف.

1974

الهولندي يوهان كرويف.

1975

الروسي أوليج بلوخين.

1976

الألماني فرانز بيكنباور.

1977

الدنماركي ألان سيمونسن.

1978

الإنجليزي كيفن كيجان.

1979

الإنجليزي كيفن كيجان.

1980

الألماني كارل هاينز رومينيجه.

1981

الألماني كارل هاينز رومينيجه.

1982

الإيطالي باولو روسي.

1983

الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1984

الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1985

الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1986

الروسي إيجور بيلانوف.

1987

الهولندي رود خوليت.

1988

الهولندي ماركو فان باستن.

1989

الهولندي ماركو فان باستن.

1990

الألماني لوثار ماتيوس.

1991

الفرنسي جان بيير بابان.

1992

الهولندي ماركو فان باستن.

1993

الإيطالي روبرتو باجيو.

1994

البلغاري هريستو ستويشكوف.

1995

الليبيري جورج ويا.

1996

الألماني ماتياس زامر.

1997

البرازيلي رونالدو.

1998

الفرنسي زين الدين زيدان.

1999

البرازيلي ريفالدو.

2000

البرتغالي لويس فيجو.

2001

الإنجليزي مايكل أوين.

2002

البرازيلي رونالدو.

2003

التشيكي بافل ندفيد.

2004

الأوكراني أندري شيفتشنكو.

2005

البرازيلي رونالدينيو.

2006

الإيطالي فابيو كانافارو.

2007

البرازيلي كاكا.

2008

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2009

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2010

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2011

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2012

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2013

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2014

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2015

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2016

البرتغالي كريستيانو رونالدو

2017

البرتغالي كريستيانو رونالدو

2018

الكرواتي لوكا مودريتش

2019

ليونيل ميسي

2020

لم تقم الجائزة

2021

ليونيل ميسي

2022

كريم بنزيمة

2023

ليونيل ميسي.

مع ملاحظة انه تم دمج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 .

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