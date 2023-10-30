Tuesday, 31 October 2023 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

10/30/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعرض لكم سجل الفائزين بسجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ
وذلك بعد فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بها هذا العام .


العام
اللاعب الفائز

1956
الإنجليزي سير ستانلي ماتيوس.
1957
الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.
1958
الفرنسي ريمون كوبا.
1959
الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.
1960
الإسباني لويس سواريز.
1961
الإيطالي عمر سيفوري.
1962
التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست.
1963
حارس المرمى الروسي ليف ياشين.
1964
الاسكتلندي دينيس لو.
1965
البرتغالي إيزيبيو.
1966
الإنجليزي بوبي تشارلتون.
1967
المجري فلوريان ألبرت.
1968
الويلزي جورج بست.
1969
الإيطالي جياني ريفا.
1970
الألماني جيرد مولر.
1971
الهولندي يوهان كرويف.
1972
الألماني فرانز بيكنباور.
1973
الهولندي يوهان كرويف.
1974
الهولندي يوهان كرويف.
1975
الروسي أوليج بلوخين.
1976
الألماني فرانز بيكنباور.
1977
الدنماركي ألان سيمونسن.
1978
الإنجليزي كيفن كيجان.
1979
الإنجليزي كيفن كيجان.
1980
الألماني كارل هاينز رومينيجه.
1981
الألماني كارل هاينز رومينيجه.
1982
الإيطالي باولو روسي.
1983
الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1984
الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1985
الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1986
الروسي إيجور بيلانوف.
1987
الهولندي رود خوليت.
1988
الهولندي ماركو فان باستن.
1989
الهولندي ماركو فان باستن.
1990
الألماني لوثار ماتيوس.
1991
الفرنسي جان بيير بابان.
1992
الهولندي ماركو فان باستن.
1993
الإيطالي روبرتو باجيو.
1994
البلغاري هريستو ستويشكوف.
1995
الليبيري جورج ويا.
1996
الألماني ماتياس زامر.
1997
البرازيلي رونالدو.
1998
الفرنسي زين الدين زيدان.
1999
البرازيلي ريفالدو.
2000
البرتغالي لويس فيجو.
2001
الإنجليزي مايكل أوين.
2002
البرازيلي رونالدو.
2003
التشيكي بافل ندفيد.
2004
الأوكراني أندري شيفتشنكو.
2005
البرازيلي رونالدينيو.
2006
الإيطالي فابيو كانافارو.
2007
البرازيلي كاكا.
2008
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2009
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2010
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2011
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2012
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2013
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2014
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2015
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2016
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2017
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2018
الكرواتي لوكا مودريتش
2019
ليونيل ميسي
2020
لم تقم الجائزة
2021
ليونيل ميسي
2022
كريم بنزيمة
2023
ليونيل ميسي.
مع ملاحظة انه تم دمج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 .

اقرأ ايضا:

سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

تعرف على جميع الفائزين بجوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال عام 2023

ميسي قائد الأرجنتين يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة

فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة.. تعرف على الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30102023000110011019ID1107338896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث