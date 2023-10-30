سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعرض لكم سجل الفائزين بسجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ
وذلك بعد فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بها هذا العام .
العام
اللاعب الفائز
1956
الإنجليزي سير ستانلي ماتيوس.
1957
الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.
1958
الفرنسي ريمون كوبا.
1959
الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.
1960
الإسباني لويس سواريز.
1961
الإيطالي عمر سيفوري.
1962
التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست.
1963
حارس المرمى الروسي ليف ياشين.
1964
الاسكتلندي دينيس لو.
1965
البرتغالي إيزيبيو.
1966
الإنجليزي بوبي تشارلتون.
1967
المجري فلوريان ألبرت.
1968
الويلزي جورج بست.
1969
الإيطالي جياني ريفا.
1970
الألماني جيرد مولر.
1971
الهولندي يوهان كرويف.
1972
الألماني فرانز بيكنباور.
1973
الهولندي يوهان كرويف.
1974
الهولندي يوهان كرويف.
1975
الروسي أوليج بلوخين.
1976
الألماني فرانز بيكنباور.
1977
الدنماركي ألان سيمونسن.
1978
الإنجليزي كيفن كيجان.
1979
الإنجليزي كيفن كيجان.
1980
الألماني كارل هاينز رومينيجه.
1981
الألماني كارل هاينز رومينيجه.
1982
الإيطالي باولو روسي.
1983
الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1984
الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1985
الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1986
الروسي إيجور بيلانوف.
1987
الهولندي رود خوليت.
1988
الهولندي ماركو فان باستن.
1989
الهولندي ماركو فان باستن.
1990
الألماني لوثار ماتيوس.
1991
الفرنسي جان بيير بابان.
1992
الهولندي ماركو فان باستن.
1993
الإيطالي روبرتو باجيو.
1994
البلغاري هريستو ستويشكوف.
1995
الليبيري جورج ويا.
1996
الألماني ماتياس زامر.
1997
البرازيلي رونالدو.
1998
الفرنسي زين الدين زيدان.
1999
البرازيلي ريفالدو.
2000
البرتغالي لويس فيجو.
2001
الإنجليزي مايكل أوين.
2002
البرازيلي رونالدو.
2003
التشيكي بافل ندفيد.
2004
الأوكراني أندري شيفتشنكو.
2005
البرازيلي رونالدينيو.
2006
الإيطالي فابيو كانافارو.
2007
البرازيلي كاكا.
2008
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2009
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2010
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2011
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2012
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2013
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2014
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2015
الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2016
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2017
البرتغالي كريستيانو رونالدو
2018
الكرواتي لوكا مودريتش
2019
ليونيل ميسي
2020
لم تقم الجائزة
2021
ليونيل ميسي
2022
كريم بنزيمة
2023
ليونيل ميسي.
مع ملاحظة انه تم دمج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 .
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