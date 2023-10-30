تعرف على جميع الفائزين بجوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال عام 2023

في ما يأتي الجوائز التي وزعت الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):

- أفضل لاعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي وحالياً إنتر ميامي الأمريكي)

- أفضل لاعبة: الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة)

- جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً بحلول 31 ديسمبر: الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني وحالياً ريال مدريد الإسباني)

- جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى: الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)

- جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

- نادي العام عند الرجال: مانشستر سيتي الإنجليزي

- نادي العام عند السيدات: برشلونة الإسباني

- جائزة سقراط للانخراط المجتمعي والخيري: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

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