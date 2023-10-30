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تعرف على جميع الفائزين بجوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال عام 2023

10/30/2023 7:22:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في ما يأتي الجوائز التي وزعت الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):

- أفضل لاعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي وحالياً إنتر ميامي الأمريكي)

- أفضل لاعبة: الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة)

- جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً بحلول 31 ديسمبر: الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني وحالياً ريال مدريد الإسباني)

- جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى: الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)

- جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

- نادي العام عند الرجال: مانشستر سيتي الإنجليزي

- نادي العام عند السيدات: برشلونة الإسباني

- جائزة سقراط للانخراط المجتمعي والخيري: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

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