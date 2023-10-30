رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـكوب28

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الوزراء والوفود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28".

ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحصن ـ بضيوف الدولة.. وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية اجتماعاتهم في تنسيق الجهود لتحقيق أهداف مؤتمر "كوب 28 " للخروج بنتائج وحلول تلبي الطموحات وتسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العمل المناخي بجانب تسريع العمل والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا الشأن.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على توفير كل مقومات النجاح للمؤتمر، وتتطلع إلى العمل مع مختلف دول العالم من أجل تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة تحديات المناخ وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

من جانبهم أعرب المشاركون عن شكرهم لاستضافة دولة الإمارات هذه الاجتماعات التمهيدية لما لها من أهمية في تحقيق نتائج أكثر طموحاً واتباع نهج شامل تجاه التعامل مع تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد.

وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمبعوثين استعداداً لمؤتمر"كوب 28" وقد شهدت الاجتماعات حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم بما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.

حضر اللقاء ..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.