قرقاش: جهود الإمارات لاتخاذ قرار يتصدى للأزمة الإنسانية في غزة مستمرة والتزامنا بالحق الفلسطيني تاريخي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جهود الإمارات في مجلس الأمن مستمرة لاتخاذ قرار يتصدى للأزمة الانسانية المستفحلة في غزة، مشدداً على أن التزام الدولة بالحق الفلسطيني تاريخي.

وقال معاليه عبر حسابه في

منصة «إكس» : "أتابع مداولات مجلس الامن هذا المساء حول التطورات الحرجة في غزة، جهود الامارات في المجلس لاتخاذ قرار يتصدى للازمة الانسانية المستفحلة مستمرة، التزامنا بالحق الفلسطيني تاريخي، واخترنا العمل الجاد لتجسير الانقسام الدولي. وتبقى العبرة بالنتائج بعيدا عن المزايدات ومقاربات جلد الذات".

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