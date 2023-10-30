الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل

حذّر مسؤول أممي الإثنين من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الانسانية الى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل"، مدينا فرض إسرائيل "عقابا جماعيا" على سكان القطاع في حربها ضد حركة حماس.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "لنكن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها الدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة".

واذ طالب الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار بشأن "وقف إطلاق نار انساني فوري"، حذّر من أن "الترتيب الراهن... محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادا ومتلائما مع الاحتياجات الانسانية غير المسبوقة".

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دخلت قطاع غزة الأحد 33 شاحنة تحمل المياه والغذاء وتجهيزات طبية، مشيرا الى أن هذا الرقم هو "الأكبر منذ 21 أكتوبر"، أي اليوم الذي دخلت فيه أولى المساعدات القطاع المحاصر.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، كانت نحو 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا قبل السابع من أكتوبر، تاريخ اندلاع الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس ضد إسرائيل.

واعتبر لازاريني أن الهجمات "المروعة" لحماس داخل إسرائيل كانت "صادمة". واستخدم المفردات نفسها لوصف "عمليات القصف دون توقف التي تشنّها القوات الاسرائيلية ضد قطاع غزة".

ورأى أن "الحصار المفروض حاليا على غزة هو عقاب جماعي"، معتبرا أن موظفي الاونروا هم "بصيص أمل... في وقت تغرق الانسانية في أكثر لحظاتها ظلمة".

وسبق للوكالة أن أعلنت وفاة 64 شخصا من موظفيها في غزة منذ بدء الحرب.

وأشار لازاريني الى أن "سكان غزة يشعرون بأنهم لا يعاملون مثل المدنيين الآخرين. غالبية هؤلاء يشعرون بأنهم عالقون في حرب لا علاقة لهم بها... شعب بأكمله يتم تجريده من انسانيته".

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