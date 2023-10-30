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شرطة المحرق تقترح آلية للتعامل مع البيوت الآيلة والمهجورة

10/30/2023 7:19:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصّة‭ ‬بالمباني‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬والمهجورة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ذات‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونه،‭ ‬ويبدأ‭ ‬بفتح‭ ‬بلاغ‭ ‬بالنظام‭ ‬الجنائي‭ ‬الموّحد‭ ‬‮«‬نجم‮»‬،‭ ‬والكشف‭ ‬والمعاينة‭ ‬للموقع،‭ ‬وطلب‭ ‬تسلم‭ ‬التقارير‭ ‬الفنيّة‭ ‬بخصوص‭ ‬العقار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬المالك‭ ‬مع‭ ‬أخذ‭ ‬التعهد‭ ‬بمراجعة‭ ‬القسم‭ ‬المعني‭ ‬بالبلدية‭ ‬وإحالة‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الآلية‭ ‬المقترحة‭ ‬للمباني‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬المالك،‭ ‬تمثلت‭ ‬آليات‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬واقعة‭ ‬بلاغ‭ ‬بالنظام‭ ‬الجزئي‭ ‬الموّحد‭ ‬‮«‬نجم‮»‬،‭ ‬الكشف‭ ‬والمعاينة‭ ‬للموقع،‭ ‬وطلب‭ ‬تسلم‭ ‬التقارير‭ ‬الفنيّة‭ ‬للعقار،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وهي‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وذلك‭ ‬لاستخراج‭ ‬بيانات‭ ‬المالك‭ ‬والتواصل‭ ‬معه،

وكان‭ ‬النقيب‭ ‬يوسف‭ ‬سيادي‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الجنوبية‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضبطية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬يتم‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬مرفقا‭ ‬بتقرير‭ ‬فني‭ ‬هندسي‭ ‬بخصوص‭ ‬حالة‭ ‬العقار،‭ ‬ومرفقات‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬تبيّن‭ ‬حالته،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬المخالفة‭ ‬القانونية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التأثيرات‭ ‬الناجمة‭ ‬عنها،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬ضد‭ ‬المُخالف،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالنظام‭ ‬الجنائي‭ ‬الموّحد‭ ‬‮«‬نجم‮»‬‭ ‬لاستخراج‭ ‬البيانات‭ ‬كونه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬ملّاك‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬وسجلات‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمعلومات‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

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