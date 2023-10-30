سفير البحرين يشارك في حفل الذكرى المئوية لتأسيس تركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الرئاسي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬هنأ‭ ‬السفير‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والنماء‭.‬

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