سفير البحرين يشارك في حفل الذكرى المئوية لتأسيس تركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نقل الدكتور إبراهيم يوسف العبدلله، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوجان رئيس الجمهورية التركية، وتمنياتهما لفخامته موفور الصحة والعافية، ولتركيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير في حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة رئيس الجمهورية التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، يوم الأحد 29 أكتوبر 2023م، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
من جانبه هنأ السفير فخامة الرئيس التركي، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين من تطور ونماء في كافة المجالات، متمنيًا للجمهورية التركية دوام الرفعة والنماء.
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