((التنمية السياسية)) ينظم محاضرة حول ((الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية دعوة الجمهور الكريم إلى المبادرة بالتسجيل لحضور محاضرة بعنوان «الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني»، يقدمها، علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى في الثامن من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج «الوعي الوطني»، ضمن فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث يمكن للراغبين في الحضور التسجيل مجانًا عبر الموقع الإلكتروني للمعهد (
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وأشار المعهد، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج «الوعي الوطني»، والذي يقدمه لكل فئات المجتمع على مدار العام، ويشمل ندوات توعوية تواكب المستجدات والفعاليات على الساحة البحرينية، إلى جانب التعريف بما يتحقق ضمن مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة.
وستتطرق المحاضرة إلى عدد من المحاور الرئيسة، ومن بينها؛ رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، في دعم الحقوق والحريات العامة وأبرزها الحقوق السياسية، والإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية في المملكة، وأهم ملامح قانون مباشرة الحقوق السياسية، والآليات والمؤسسات الوطنية الداعمة للحقوق السياسية.
وتشمل فعاليات برنامج «الوعي الوطني» خلال الربع الأخير من هذا العام مجموعة من المحاضرات التوعوية للتعريف بكل الحقوق والواجبات التي كفلها دستور مملكة البحرين والسياسات الوطنية المعززة لحماية حقوق الإنسان، وتشمل أيضا تسليط الضوء بأهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاورها والجهات ذات الصلة بالعمل الحقوقي الوطني المستمد من ميثاق ودستور مملكة البحرين، إلى جانب التعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
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