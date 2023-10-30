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((التنمية السياسية)) ينظم محاضرة حول ((الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني))

10/30/2023 7:18:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬دعوة‭ ‬الجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لحضور‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‮»‬،‭ ‬يقدمها،‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ (‬75‭) ‬للإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬التسجيل‭ ‬مجانًا‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمعهد‭ (‬ bipd ‭.‬ org ‭).‬

وأشار‭ ‬المعهد،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقدمه‭ ‬لكل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬ويشمل‭ ‬ندوات‭ ‬توعوية‭ ‬تواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬والفعاليات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعريف‭ ‬بما‭ ‬يتحقق‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وستتطرق‭ ‬المحاضرة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها؛‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية،‭ ‬والإطار‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬للحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأهم‭ ‬ملامح‭ ‬قانون‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية،‭ ‬والآليات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬للحقوق‭ ‬السياسية‭.‬

وتشمل‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الوعي‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬للتعريف‭ ‬بكل‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والسياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعززة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتشمل‭ ‬أيضا‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬بأهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومحاورها‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الحقوقي‭ ‬الوطني‭ ‬المستمد‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعريف‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬

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