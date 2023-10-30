مركز ((دراسات)) يصدر دراسة حول تطور التعليم النظامي في البحرين خلال فترة الحرب العالمية الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتناول‭ ‬الدراسة‭ ‬العملية‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬لمدارس‭ ‬البنين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬شخصياتٌ‭ ‬بارزةٌ‭ ‬مثل‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسيسيل‭ ‬روي‭ ‬ليون‭ ‬أدريان‭ ‬فالانس،‭ ‬وأف‭. ‬جيه‭. ‬واكيلين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تؤشر‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مواجهتها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬والخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إدخال‭ ‬التعليم‭ ‬الثانوي‭. ‬

واستندت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الرئيسة‭ ‬منها‭ ‬وثائق‭ ‬سجلات‭ ‬مكتب‭ ‬الهند،‭ ‬والتقارير‭ ‬السنوية‭ ‬لحكومة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومقالاتٍ‭ ‬صحفيةٍ‭ ‬من‭ ‬جريدة‭ ‬البحرين‭ (‬1939‭ -‬1944م‭)‬،‭ ‬واعتمدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬لعددٍ‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬تحليلًا‭ ‬للسياق‭ ‬التاريخي‭ ‬لتطور‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭. ‬ونوه‭ ‬الدكتور‭ ‬العبدالله‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬تتعرف‭ ‬على‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ومحورية‭ ‬التعليم‭ ‬كعاملٍ‭ ‬محفزٍ‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتكشف‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبتوجيهاتٍ‭ ‬من‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬صاحب‭ ‬العظمة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ (‬1932‭ ‬ – ‭ ‬1942م‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬التزامٌ‭ ‬قويٌ‭ ‬بتحسين‭ ‬وتوسيع‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي،‭ ‬حيث‭ ‬أدركت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطويرٍ‭ ‬شاملٍ‭ ‬للمسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬فيها‭ ‬فطلبت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخبرات‭ ‬سيسيل‭ ‬روي‭ ‬ليون‭ ‬أدريان‭ ‬فالانس‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لتفقد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتقديم‭ ‬توصياته‭ ‬بهدف‭ ‬تطويرها‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬النتائج‭ ‬الرئيسة‭ ‬للدراسة‭ ‬أنها‭ ‬تُظهر‭ ‬حرص‭ ‬الإدارة‭ ‬التعليمية‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬للطلاب‭ ‬وقيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنيها‭ ‬لمجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬دورةٍ‭ ‬متخصصةٍ‭ ‬في‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعرض‭ ‬أعلام‭ ‬البحرين‭ ‬وصورٍ‭ ‬للقيادة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬وإدماج‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وقد‭ ‬هدفت‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الشعور‭ ‬بالانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬والفخر‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭. ‬

علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تُسلط‭ ‬الدراسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬أدريان‭ ‬فالانس‭ ‬الطموح‭ ‬لإنشاء‭ ‬كليةٍ‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تأسيس‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وقد‭ ‬شكلت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬علامةً‭ ‬بارزةً‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ارتقت‭ ‬بالتعليم‭ ‬الثانوي‭ ‬ومهدت‭ ‬الطريق‭ ‬لمزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭. ‬

والدراسة‭ ‬متوفرة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬ويُمكن‭ ‬أيضًا‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رمز‭ ‬الماسح‭ ‬الضوئي‭ ‬المُرفق‭. ‬

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