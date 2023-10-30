جمعية الصحفيين البحرينية تستنكر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت جمعية الصحفيين البحرينية عن استنكارها ورفضها لكل أشكال الاعتداء ضد الصحفيين والمراسلين الميدانيين خلال تغطيتهم للحرب الدائرة في غزة، وإدانتها للانتهاكات التي ترتكب ضدهم.
وقالت الجمعية إن المراسلين والصحفيين يجب أن يكونوا تحت الحماية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك ومنها القانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة السماح لهم بتأدية واجبهم الإعلامي في ظروف آمنة وممارسة حقهم في حرية التعبير وإيصال المعلومة الحقيقية للجمهور.
ودعت جمعية الصحفيين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مسؤولياته وضمان عدم المساس بالصحفيين والمراسلين واعتبار عمليات استهدافهم جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها تساند كل الجهود الساعية إلى رصد وإدانة تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها دولاً وأفراداً.
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