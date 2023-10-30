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جمعية الصحفيين البحرينية تستنكر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين في غزة

10/30/2023 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬استنكارها‭ ‬ورفضها‭ ‬لكل‭ ‬أشكال‭ ‬الاعتداء‭ ‬ضد‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمراسلين‭ ‬الميدانيين‭ ‬خلال‭ ‬تغطيتهم‭ ‬للحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإدانتها‭ ‬للانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬ضدهم‭. ‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬إن‭ ‬المراسلين‭ ‬والصحفيين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬تحت‭ ‬الحماية‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ومنها‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بتأدية‭ ‬واجبهم‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬آمنة‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬وإيصال‭ ‬المعلومة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للجمهور‭.‬

ودعت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬مسؤولياته‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالصحفيين‭ ‬والمراسلين‭ ‬واعتبار‭ ‬عمليات‭ ‬استهدافهم‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تساند‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬وإدانة‭ ‬تلك‭ ‬الانتهاكات‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ارتكابها‭ ‬دولاً‭ ‬وأفراداً‭. ‬

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